Madelón comparó a Paredes con Bochini e intentó "mufar" a Boca: las picantes frases

El técnico de Unión de Santa Fe habló en la previa de la visita al xeneize, programada para este viernes por la noche.

Leonardo Carol Madelón sabe que Unión de Santa Fe tendrá una parada complicada este viernes en La Bombonera . En la previa del partido correspondiente a la undécima fecha del Torneo Clausura, el entrenador del Tatengue analizó las virtudes de Boca y se detuvo especialmente en Leandro Paredes , a quien comparó con uno de los grandes ídolos de la historia del fútbol argentino.

“ Paredes es un genio. Lo enfrentamos los dos partidos anteriores y nosotros trabajamos siempre en zona. Uno lo va a incomodar porque lo tenés que dejar incómodo, pero tiene una lucidez, una simpleza... ”, explicó Madelón al referirse al mediocampista.

"Va a haber una marca especial para Leandro Paredes, hay que secuestrarlo. Uno lo va a incomodar pero lo haremos en zona", bromeó.

El DT santafesino profundizó sobre la dificultad que representa intentar controlar al campeón del mundo y encontró una similitud con Ricardo Bochini, histórico futbolista de Independiente.

“Es lo que quiere: que vos vayas a marcarlo porque él sale de la marca. Era como ocurría con Bochini. A Bochini nadie lo pudo marcar. Le ponían una marca y él decía que le gustaba que lo marcaran personalmente, porque tenía una velocidad mental”, sostuvo.

Para Madelón, esa capacidad de Paredes para interpretar el juego y encontrar espacios es uno de los principales problemas que deberá resolver Unión cuando visite al Xeneize.

Pero los elogios no quedaron solamente en el volante. El entrenador también destacó el funcionamiento del mediocampo de Boca y mencionó el trabajo de Milton Delgado y Santiago Ascacíbar. “El medio es muy bueno de Boca. Para mí es imbatible”, afirmó.

La ironía del DT y el intento de "mufada"

Incluso Madelón fue todavía más contundente cuando le preguntaron por el presente del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

“Boca es imbatible, el mejor equipo. Para mí Boca no se le puede ganar. No se le puede ganar. Es hoy el mejor equipo del fútbol argentino”, aseguró Madelón.

El técnico de Unión también encontró una conexión entre el actual funcionamiento del Xeneize y una característica de los equipos históricos de Carlos Bianchi. Después de analizar los últimos partidos, destacó la entrega colectiva y la recuperación de la pelota.

“Eso es bien Vasco, bien Bianchi. Ese Boca se está viendo”, señaló Madelón, quien incluso agregó: “Vasco puede que tenga el gen Bianchi”.

Ahora, todas esas palabras deberán trasladarse a la cancha. Boca recibirá a Unión este viernes desde las 21:30 en La Bombonera, en un partido que pondrá a prueba al Tatengue frente a un rival al que su propio entrenador definió con una contundencia pocas veces vista.

La previa

Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino o Ayrton Costa o Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores o Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Unión de Santa Fe: Matías Mansilla; Juan Pintado, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Lucas Menossi, Ignacio Malcorra; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón. DT: Leonardo Madelón.