Sin invictos en la zona Ascenso del Pre Federal: resultados y cómo sigue la acción

En la zona Ascenso quedaron tres punteros y este viernes continúa la Zona Campeonato.

El Pre Federal de básquet ya no tiene equipos invictos. La quinta fecha de la Zona Ascenso dejó como principal noticia la caída de Del Progreso, que hasta este miércoles había ganado todos sus partidos. Biguá se impuso 76-67 , lo alcanzó en la cima y armó un triple empate que también incluye a Unión Alem Progresista.

El conjunto de Plottier tuvo que hacer de local en El Histórico , debido a las refacciones que se realizan en su estadio, y aprovechó la localía para quedarse con un partido que dominó prácticamente desde el comienzo.

Biguá construyó su victoria desde la defensa y consiguió sacar diferencias en los tres primeros parciales. Del Progreso reaccionó en el cierre y ganó ese tramo 24-20, pero no le alcanzó para poner en riesgo el triunfo del Verde.

Agustín Jankowski fue la figura, con 17 puntos y 10 rebotes, mientras que David Véliz también completó un doble-doble, con 14 tantos y 12 rebotes. Mateo Jankowski aportó 13. En Del Progreso, los principales anotadores fueron Santiago Pascual (17), Simón Silber (15) y Gustavo Maranguello (12 puntos y 14 rebotes).

La jornada también tuvo una victoria contundente de Unión Alem Progresista, que aplastó a Cipolletti por 103-63 y se metió de lleno en la pelea por el primer puesto. Martín Alcoleas fue el máximo anotador con 22 puntos, mientras que Tomás Martín y Simón Lavigne sumaron 16 cada uno y Giuliano Pazzarelli terminó con 14. Además, Manuel Navarro tuvo una actuación completa con 10 rebotes y 9 asistencias.

En el Albinegro, Martín Lazcano terminó con 17 puntos, mientras que Juan O’Connor y Juan Andreotti aportaron 11 cada uno.

El otro partido de la fecha tuvo un cierre mucho más ajustado. Cinco Saltos derrotó 71-70 a Centenario en el denominado “clásico del puente” y consiguió una victoria importante para salir del fondo.

Tres arriba y tres abajo

Con los resultados de la quinta jornada, la clasificación quedó claramente dividida. Del Progreso, Biguá y Unión comparten el primer lugar con 9 puntos y un récord de 4-1.

Del otro lado aparecen Centenario, Cinco Saltos y Cipolletti, todos con 6 unidades y una marca de 1-4.

La sexta fecha de la Zona Ascenso tendrá tres partidos distribuidos durante varios días. Cipolletti recibirá a Biguá el 3 de octubre a las 21, mientras que Centenario será local de Del Progreso el 5, desde las 21:30. El capítulo se cerrará el 6 de octubre a las 21, con Unión Alem Progresista frente a Cinco Saltos.

La Zona Campeonato sigue con clásicos

Mientras la pelea por el ascenso entra en su tramo decisivo, este viernes volverá a tener acción la Zona Campeonato, que disputará su segunda fecha de clásicos.

El programa tendrá cuatro partidos en simultáneo a las 21:30: Atlético Regina-Deportivo Roca, Pérfora-Petrolero, Club Plottier-Centro Español e Independiente-Pacífico.

Después de la primera jornada, Deportivo Roca y Pérfora comparten el liderazgo con un récord de 4-1, seguidos por Centro Español y Pacífico, ambos con 3-2. Más atrás aparecen Atlético Regina y Petrolero, con 2-3, mientras que Independiente y Club Plottier marchan con 1-4.

La competencia vuelve así a poner frente a frente a varios de los equipos que buscan quedarse con los primeros lugares, mientras en la Zona Ascenso ya quedó claro que nadie podrá relajarse: el único invicto que quedaba cayó y ahora son tres los que miran a todos desde arriba.