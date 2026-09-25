Cómo sigue el tenis en Neuquén tras el exitoso paso de la Copa Davis

La Federación provincial hizo un balance del impacto que dejó la serie y confirmó nuevos torneos profesionales para los próximos meses.

La Copa Davis terminó en el Ruca Che , pero el movimiento que generó alrededor del tenis neuquino continuará durante los próximos meses. La Federación Neuquina de Tenis realizó un balance de las actividades desarrolladas antes, durante y después de la serie entre Argentina y Turquía , y confirmó que la provincia tendrá cuatro torneos más antes de cerrar 2026, incluidos dos certámenes profesionales femeninos del circuito World Tennis .

La serie dejó una imagen histórica: Argentina derrotó 3-1 a Turquía , consiguió su victoria número 100 en la competencia y aseguró su lugar en los Qualifiers 2027 . Sin embargo, desde la Federación remarcaron que el impacto fue mucho más amplio que los dos días de competencia.

En las semanas previas hubo capacitaciones, clínicas y actividades destinadas a entrenadores, jugadores y dirigentes. Más de 100 personas participaron de una jornada de biomecánica encabezada por Daria Kopsic en el Museo Nacional de Bellas Artes , mientras que el programa Play Tennis permitió formar a profesores y entrenadores con titulación de asistente WT-AAT.

Claudio Espinoza.

En paralelo, Neuquén recibió el 5° Regional AAT, con más de 180 partidos disputados entre el Club El Biguá y el Club Santafesino, desde las categorías Sub 10 hasta Sub 18.

También se realizaron acciones abiertas en Añelo, Plottier y Neuquén capital. Según detalló la Federación en su comunicado, más de 500 personas participaron de “El Tenis en mi Calle”, mientras que otros 300 chicos y chicas de clubes provinciales pudieron presenciar un entrenamiento del seleccionado argentino en el Ruca Che.

La organización involucró además a la comunidad. Más de 270 personas se anotaron para colaborar como voluntarias y finalmente 100 participaron del operativo durante la serie. Chicos y chicas de clubes locales también cumplieron funciones como ball kids, viviendo los partidos desde el interior de la cancha.

Dos torneos profesionales y cuatro competencias antes de fin de año en Neuquén

El principal legado deportivo tendrá continuidad inmediata. La Federación Neuquina de Tenis fue elegida para organizar dos torneos femeninos W15, que otorgarán puntos para el ranking WTA y repartirán 15.000 dólares en premios cada uno.

El primero se disputará entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre en Rincón Club de Campo, mientras que el segundo se desarrollará del 2 al 8 de noviembre en el Club La Española. A ellos se sumarán otras dos competencias para completar un calendario de cuatro torneos antes de finalizar el año.

En su comunicado, la Federación resumió este escenario con una frase: “La Davis se fue, pero dejó la puerta abierta”. Su presidente, Pablo Pilotto, fue quien puso en palabras el objetivo que persiguieron desde que la competencia llegó a la provincia.

“Soñamos con que la Davis no fuera un fin de semana que pasa y se va, sino el punto de partida de algo que se queda. Hoy podemos decir que lo logramos. Gracias a cada profe, a cada club, a cada voluntario y a cada chico que se animó a jugar. Esto recién empieza”, expresó Pilotto.

La serie quedó atrás, pero el calendario muestra parte de aquello que buscaba la Federación: aprovechar la llegada de un evento internacional para fortalecer la estructura local y sostener la actividad. Durante los próximos meses, Neuquén volverá a recibir competencia de nivel nacional e internacional.