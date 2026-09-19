Copa Davis en Neuquén entre Argentina y Turquía: los horarios y cómo será el ingreso

Comienza la acción del tenis de primer nivel en la capital neuquina, así quedaron los cruces. Se aplicará el programa "Tribuna Segura" en el Ruca Che.

El enfrentamiento de Argentina y Turquía por Copa Davis ya se vive en Neuquén. Este viernes por la mañana se sortearon los cruces y horario s del enfrentamiento entre ambos países que se disputará bajo techo y con un espacio que cuenta con una capacidad cercana a los 3.000 espectadores .

El equipo liderado por Javier Frana , está encabezado por Francisco Cerúndolo, Mariano Navone y Thiago Tirante , quienes son las principales opciones para los partidos de singles. Para el dobles, el capitán Javier Frana contará con Guido Andreozzi y Andrés Molteni , mientras que Juan Manuel La Serna se sumó a la delegación en condición de sparring.

El seleccionado argentino buscará conseguir un lugar en los Qualifiers de la Copa Davis 2027, el camino final de dicho certamen.

Cómo quedaron los cruces y horarios de la serie

Sábado 19

Single 1: Francisco Cerúndolo - Yanki Erel (329° del mundo) | Sábado 12.00 horas

| Single 2: Thiago Agustín Tirante - Mert Alkaya (296°) | A continuación

Domingo 20

Dobles 1: Guido Andreozzi- Andrés Molteni vs Tuncay Duran-Mert Azkara | Domingo 11 horas

Singles 3: Francisco Cerúndolo vs Mert Alkaya | A continuación *

Singles 4: Thiago Agustín Tirante - Yanki Erel | A continuación *

*Se jugarán en caso que sea necesario para definir la serie

Cómo será el ingreso al Ruca Che

Para ingresar al estadio, los espectadores deberán presentar la entrada correspondiente junto con un documento que permita acreditar su identidad, ya que se implementará el programa Tribuna Segura, utilizado en espectáculos deportivos de todo el país.

No será indispensable contar con el DNI físico. En caso de no tenerlo, se podrá acreditar la identidad mediante la aplicación Mi Argentina o alguna constancia de identidad válida.

Sebastián Fariña Petersen

La expectativa en Neuquén es alta y las entradas para la serie tuvieron una rápida demanda. Con el Ruca Che preparado y los dos equipos instalados en la provincia, la Copa Davis tendrá este fin de semana su primera experiencia oficial en la Patagonia.

Tirante y Cerúndolo los singlistas

La mayor novedad fue la ratificación de Thiago Agustín Tirante (52°) como segundo singlista argentino, por encima de Mariano Navone (45°).

El platense de 25 años acompañará a Francisco Cerúndolo (23°), quien abrirá los partidos este sábado desde las 12 del medio día en el mítico reducto neuquino.

Javier Frana, capitán argentino, tuvo la compleja decisión de elegir a sus intérpretes, que vienen en un nivel muy parejo.

"Los dos están jugando muy bien, en los entrenamientos los dos rindieron bien con sus características. No fue para nada fácil. Sentíamos que por cierta parte técnica es mejor esta elección. Pero sinceramente, estaban los dos muy nivelados. Había que tomar una decisión y sentimos que Thiago podía llegar a incomodar más a los rivales. Pero insisto en que Mariano tuvo un rendimiento alto", señaló Frana en la zona mixta que se improvisó en el Centro de Convenciones Domuyo, tras el sorteo.

"Sabía que estaba jugando muy bien, pero Argentina tiene grandes jugadores, incluso varios de ellos no están acá. Esas dudas siempre van estar. Por suerte Javi (Frana) tuvo esa dificultad para elegir, eso quiere decir que el tenis argentino está en un lindo nivel. Obviamente me tomó de sorpresa la convocatoria. Feliz, orgulloso y soy un privilegiado de compartir esta serie con todas estas grandes personas", declaró Tirante.

Argentina es claro favorito

Las diferencias de ranking en favor del equipo nacional son muy marcadas, pero Frana sabe que no se pueden confiar: "Cuando se habla de favoritos es en las estadísticas, después lo tenés que plasmar ahí en la cancha. Los chicos saben que en algún momento en el circuito no fueron los favoritos y fueron la sorpresa. Por lo tanto, ellos saben perfectamente que esas cosas pueden pasar y hay que estar atentos. Hay que tener la guardia súper alta".

El público jugará su partido en la primera vez de un evento profesional de tenis de esta magnitud en la provincia y en la Patagonia. "Sabemos que el estadio va a estar lleno. Creo que la gente que mira tenis entiende que tiene sus formas de alentar. Hay reglas estrictas. Queremos que nos alienten y también que sean respetuosos con los rivales. Que se vayan respetando esos silencios también es necesario para nosotros. No tengo dudas que va a ser un marco festivo. La gente va a celebrar, nos va a bancar dentro de lo que es el tenis, que no tiene paralelismo con otros deportes porque se juega en silencio", avisó Frana.

El Ruca Che, transformado para el tenis

El estadio neuquino fue acondicionado especialmente para recibir una competencia de estas características. En el interior del Ruca Che se instaló una superficie GreenSet, de velocidad rápida a intermedia, sobre la estructura de madera preparada para la ocasión.

Además, se realizaron modificaciones en las tribunas y se montaron sectores específicos para la prensa y la organización. La intención fue adaptar el escenario habitual de grandes espectáculos deportivos a las exigencias de una serie internacional de Copa Davis.

El capitán argentino Javier Frana recorrió las instalaciones y destacó el estado de la cancha: “La cancha está impecable”.

La serie también representa el regreso de Argentina a jugar como local después de más de dos años y medio y tendrá como escenario, por primera vez, a una ciudad patagónica.