Se celebra en Neuquén: Esteban Silva fue plata en los Juegos Suramericanos y se clasificó a Lima 2027

El arquero provincial terminó segundo junto a Alma Pueyo y consiguió un boleto clave en el camino hacia Los Ángeles 2028.

El oriundo de Neuquén , Esteban Silva cerró su participación en los Juegos Suramericanos con una medalla de plata y una clasificación de enorme valor para lo que viene. El arquero neuquino terminó segundo en la prueba de recurvo mixto junto a Alma Pueyo y, además, consiguió el boleto para Lima 2027 , instancia que funciona como antesala de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 .

La dupla argentina construyó un recorrido sólido hasta la definición. En los cuartos de final superó a Perú por 5-1 , con parciales de 35-35, 35-29 y 38-32. Luego, en semifinales, derrotó a Panamá después de imponerse en una serie que terminó 33-33, 37-36 y 37-33.

En la final, Brasil marcó diferencias. Ana Caetano y Marcus Dalmeiro se quedaron con el triunfo con parciales de 35-31, 38-35 y 36-31, por lo que Silva y Pueyo debieron conformarse con el segundo puesto. Aun así, el resultado significó la primera medalla de plata para el neuquino y una nueva presea para la delegación provincial.

Sergio Dovio.

Después de la competencia, Silva habló con Sergio Dovio para LM Neuquén y expresó su satisfacción por lo conseguido: “Así es. Es un momento muy lindo, es mi primera medalla de plata, es la medalla más...”.

Luego recordó que ya había logrado terceros puestos y destacó el valor del trabajo en equipo: “Sí, venía ganando de bronce y gracias al equipo que hicimos con Alma logramos sacar esta medalla que tiene un gran valor para nosotros”.

Consultado por la presión de los últimos lanzamientos, explicó cómo hizo para sostener la concentración en el momento decisivo: “Pensar en lo que uno sabe hacer y quedarse en su lugar, en su momento, en el presente”.

Sergio Dovio.

La actuación también tuvo un impacto importante para Neuquén, que completó una cosecha destacada en Rosario. Ante esa referencia, Silva respondió: “Sí, así es”. Y sobre su regreso a la provincia, agregó: “Ya mañana estamos volviendo, así que por la tarde estaré llegando a Neuquén”.

El resultado, además, le permitió asegurar la clasificación para Lima 2027, una competencia clave en el camino hacia Los Ángeles 2028 y un nuevo objetivo dentro de su calendario internacional.

El pase amplió el valor deportivo de la jornada: además del podio conseguido en Rosario, el arquero aseguró continuidad internacional en una competencia vinculada al proceso rumbo a los próximos Juegos Olímpicos.

Cómo le fue al resto de los neuquinos en los Suramericanos

La participación neuquina en los Juegos Suramericanos dejó una amplia cosecha. Benjamín Gader consiguió el oro en patín, José Luis Acuña se consagró en taekwondo y Facundo Chávez también subió a lo más alto en Esports Valorant.

Entre los terceros puestos aparecieron Abril Garzón en Madison, Matías Contreras en slalom, Manuel Turone en BMX y Wanda Arca en tiro con arco. Contreras, además, terminó cuarto en la final de KX Kayak Cross.

Giuliana Baigorria, por su parte, finalizó quinta en lanzamiento de martillo con una marca de 57,45 metros. Con la plata de Silva entre los últimos resultados de la delegación provincial, Neuquén cerró su paso por Rosario con presencia en múltiples disciplinas y varios lugares en el podio.