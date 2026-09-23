En fotos: la crecida del río Neuquén avanza sobre la ribera

Con erogaciones fijadas en 500 metros cúbicos por segundo desde el compensador El Chañar, el agua avanza sobre sectores costeros de Vista Alegre, Centenario y la capital.

El avance del agua sobre las costas de la región volvió a transformar el paisaje de la cuenca. La combinación de precipitaciones, nevadas en cordillera y el manejo de los embalses dejó al descubierto un paisaje imponente en el río Neuquén , donde el incremento del caudal se hace visible a lo largo del trayecto que une Vista Alegre , Centenario y la capital .

A pesar de las impactantes postales que deja el caudal en las zonas de ribera, las autoridades llevaron tranquilidad a los vecinos. Según confirmó el director de Protección Civil de la provincia, Carlos Cruz , el escenario actual muestra una intensidad menor a la que se había estimado en los primeros pronósticos de la semana pasada, cuando la emisión del alerta meteorológico encendió las alarmas preventivas.

Actualmente, las erogaciones desde el dique compensador El Chañar se mantienen estabilizadas en 500 metros cúbicos por segundo . Ese nivel de erogación provocó el anegamiento natural de líneas de ribera, senderos habituales y sectores bajos sin que, hasta el momento, se hayan registrado evacuaciones ni pedidos de asistencia directa a las familias pobladoras.

Sebastián Fariña Petersen

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Monitoreo constante y días clave

Desde el Comité Preventivo Provincial, integrado por organismos de emergencia y municipios junto a la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), sostienen un seguimiento en tiempo real.

El foco de atención está puesto principalmente en la continuidad del mal tiempo. Se prevén jornadas continuas de lluvia y nieve en diversos puntos de la provincia, siendo el tramo entre este miércoles y la madrugada del jueves el momento clave donde se esperan las precipitaciones de mayor intensidad del periodo.

Sebastián Fariña Petersen

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Dependiendo de los acumulados de agua que caigan sobre las altas cuencas, los organismos evaluarán si es necesario ajustar o mantener las erogaciones desde las represas. La situación es analizada constantemente por los organismos intervinientes.

Aunque el panorama se encuentra controlado por el sistema de presas, Protección Civil insistió en que la población no debe subestimar la situación ni acercarse innecesariamente al río.

Entre las recomendaciones principales difundidas por los organismos oficiales, se destacan:

Evitar actividades recreativas: No ingresar al agua ni realizar paseos a pie o en vehículo por la línea de ribera o sectores anegables.

Respetar la correntada: Evitar la navegación deportiva o la pesca en zonas donde la velocidad del agua y el arrastre de troncos representan un riesgo.

Consultar fuentes oficiales: Informarse sobre alertas y novedades de caudales a través de los canales institucionales de la Provincia y los municipios, evitando la difusión de rumores.

Las imágenes captadas por LM Neuquén reflejan la fuerza con la que el río Neuquén transita esta primavera, en un equilibrio constante entre el alivio que aporta el control de las represas y la cautela que imponen las inclemencias del clima.

Sebastián Fariña Petersen

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