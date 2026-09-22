Cómo están los deportistas neuquinos en los Juegos Suramericanos

Entre los 10 deportistas neuquinos que representan a la provincia en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 , hay historias que se cruzan en una misma disciplina: la arquería. Wanda Arca y Esteban Silva afrontan una competencia que los obliga a medirse con los mejores exponentes de la región y, al mismo tiempo, a convivir con todo lo que implica representar al país lejos de casa.

Para Arca no es su primera experiencia en un evento de estas características. La neuquina atraviesa su segunda participación y finalizó en el puesto 15 de la clasificación individual, con 522 puntos . En la competencia por equipos, Argentina terminó en el cuarto lugar, detrás de Brasil, Colombia y Perú .

Más allá del resultado, la arquera valoró especialmente la posibilidad de volver a vestir la camiseta argentina.

"Mucha emoción, siempre es un honor representar a Argentina y más en estas instancias. Mañana vamos a competir con el equipo femenino, y después tenemos las eliminatorias individuales y esperemos que nos vaya mejor que en las clasificatorias", contó en diálogo exclusivo con Sergio Dovio para LM Neuquén.

Fotos: Sergio Dovio

La competencia, además, tiene componentes que exceden lo estrictamente deportivo. El escenario, el clima y la presión propia de una cita internacional forman parte de una experiencia que Arca intenta aprovechar al máximo.

"Fue un poco de todo. El frío, los nervios, la experiencia, todo. No es lo mismo que estar en casa. Es una experiencia increíble y por eso es único", explicó.

En una disciplina donde cada detalle puede influir en el resultado, la neuquina también puso el foco en uno de los aspectos más difíciles de controlar: los nervios.

"Los nervios son parte de la arquería. Hay que trabajarlo y ejercitarlo para que cada vez influya menos. La concentración se logra con mucho trabajo mental con mi psicóloga y mi entrenadora. Entrenamos todos los días también en lo físico y en algún momento se verán mejores resultados".

Fotos: Sergio Dovio

Silva y un objetivo concreto

Para Esteban Silva, los Juegos Suramericanos también representan una oportunidad para seguir creciendo en una disciplina que exige precisión, concentración y constancia. El neuquino fue el mejor argentino de su categoría en la clasificación y terminó en el octavo puesto, con 642 puntos.

Su próximo objetivo está definido y va más allá de la posición obtenida hasta el momento.

"La idea es avanzar lo más posible en la competencia individual y obtener la plaza para el Panamericano en Lima", señaló.

Fotos: Sergio Dovio

Pero detrás de la competencia también existe otro desafío: encontrar el equilibrio entre el alto rendimiento deportivo y las obligaciones cotidianas. Silva combina los entrenamientos con sus estudios y reconoce que no siempre resulta sencillo sostener ambas actividades.

"Trato de llevar un balance entre las horas que le doy al deporte, las horas de estudio y el resto. Trato de manejarme con los tiempos y disfrutar de todo. A veces se complica en las semanas de parciales, pero son etapas puntuales que se sobreviven y se sigue hacia adelante. Siempre buscando mantener el entrenamiento".

En ese camino, el acompañamiento de los afectos aparece como otro sostén fundamental. Aunque la competencia lo mantiene lejos de Neuquén, Silva contó que continúa en contacto permanente con sus seres queridos.

"Siempre me apoyan en la distancia, me hablé con mi novia ahora y con mis papás estoy en contacto".

Fotos: Sergio Dovio

Arca y Silva comparten disciplina, provincia y camiseta, pero transitan los Juegos Suramericanos desde objetivos diferentes. Mientras ella busca aprovechar su segunda experiencia y mejorar en las instancias decisivas, él apunta a avanzar en la competencia individual y conseguir una plaza para Lima.

Dos historias neuquinas que tienen todavía varios capítulos por escribir.

Medallas y buenas participaciones: cómo les está yendo a los neuquinos en los Odesur

Neuquén tiene diez representantes en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Benjamín Gader consiguió el oro y Manuel Turone el bronce, mientras que Abril Garzón fue parte del equipo argentino que ganó la prueba de ciclismo de ruta. Todavía quedan varios neuquinos por competir.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 ya transitan su segunda semana y la delegación neuquina dejó hasta el momento una cosecha de dos medallas individuales y una participación en un equipo campeón. Diez deportistas de la provincia fueron convocados para representar a Argentina en el certamen continental y varios ya completaron sus respectivas competencias.

El gran protagonista neuquino fue Benjamín Gader. El patinador del Club Alta Barda se quedó con la medalla de oro en los 5.000 metros a los puntos, luego de sumar 15 unidades y superar por apenas un punto a su compatriota Ken Kuwada. El neuquino volvió a competir al día siguiente en los 10.000 metros eliminación y terminó quinto.

También en patín carrera compitió Lucía Monje, quien fue octava en los 5.000 metros y novena en los 10.000 metros eliminación, completando así su participación en Rosario.

Otra medalla llegó de la mano de Manuel Turone. El rider neuquino obtuvo el bronce en BMX Freestyle, con 91,33 puntos, detrás del colombiano Luis Rincón y el brasileño Gustavo Batista. Turone repitió así el tercer puesto conseguido en los Juegos Suramericanos de Asunción 2022.

En ciclismo también hubo presencia neuquina en un podio argentino. Abril Garzón, oriunda de Huinganco, integró el equipo que acompañó a Julieta Benedetti, ganadora de la prueba de ruta sobre 108 kilómetros. Garzón trabajó dentro del pelotón para desgastar a las rivales y favorecer la definición de la argentina. En la clasificación individual terminó 35ª, con un tiempo de 2 horas, 48 minutos y 7 segundos.

La actividad neuquina continúa. El lunes fue el turno de Pilar Etchechoury en squash: la representante argentina debutó con una victoria 3-2 en singles. Además, participa en dobles femenino junto a María Antonella Falcione.

Todavía deben debutar Matías Contreras, en canotaje slalom; José Luis Acuña, en taekwondo; y Giuliana Baigorria, en lanzamiento de martillo. Contreras y Acuña competirán desde el miércoles y Baigorria lo hará el viernes.

Así, con un oro, un bronce y el aporte de Garzón al oro argentino en ciclismo de ruta, Neuquén ya tuvo presencia destacada en los Odesur. Y todavía quedan varias competencias para ampliar la participación provincial en el tramo final de los Juegos.