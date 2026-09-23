Juegos Suramericanos: jornada de podios y clasificación para los neuquinos

Neuquén fue protagonista en una nueva medalla para Argentina en los Juegos Suramericanos. Foto: Sergio Dovio.

Los representantes de Neuquén tuvieron una jornada destacada en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 , con dos nuevas medallas y una clasificación a semifinales. Wanda Arca subió al podio en tiro con arco , Matías Contreras consiguió el bronce en canotaje slalom y José Luis Acuña avanzó entre los cuatro mejores del taekwondo .

Una de las principales alegrías llegó de la mano de Arca , que integró el seleccionado argentino de recurvo femenino por equipos junto a Alma Pueyo y María Giudice . La competencia comenzó con una victoria contundente por 3-0 ante Panamá en los cuartos de final.

En semifinales, el equipo nacional cayó 3-1 frente a Brasil y debió disputar el duelo por el tercer puesto. Allí, las argentinas se recuperaron y superaron 3-1 a Perú para quedarse con la medalla de bronce .

Sergio Dovio.

Después de subir al podio, la arquera neuquina valoró especialmente el resultado conseguido con una formación que todavía está dando sus primeros pasos. “Estamos muy contentas. El equipo es bastante nuevo. Orgullosas y ansiosas de lograr más cosas con este equipo”, expresó.

También destacó todo el trabajo previo que permitió alcanzar la presea: “Significa que todo el esfuerzo que hicimos hasta acá dio sus frutos y va a seguir dándolos”. Sobre la posibilidad de competir en el país, agregó: “Me ayudó a enfocarme más y no me generó presión”.

La jornada también dejó otro bronce para la provincia. Matías Contreras terminó tercero en la categoría KX Kayak Cross Time de canotaje slalom, con un registro de 37.14 segundos. El neuquino continuaría posteriormente su participación en la clasificación del K1 Parallel Slalom.

Con estas dos actuaciones, Neuquén alcanzó las cuatro medallas en la competencia. Previamente, Benjamín Gader había conquistado el oro en los 5.000 metros por eliminación de patín carrera, mientras que Manuel Turone consiguió el bronce en BMX freestyle.

José Luis Acuña avanzó a semifinales en taekwondo

La actividad neuquina tuvo además otra noticia importante con José Luis Acuña, una de las principales esperanzas de medalla de la delegación. En los cuartos de final del kyorugi masculino de 58 a 68 kilos, derrotó 2-0 al uruguayo Matías López y consiguió su lugar en las semifinales.

El resultado vuelve a poner al taekwondista entre los protagonistas de una disciplina en la que construyó una trayectoria marcada por regresos y desafíos. Años atrás, después de pasar más de una temporada alejado de la alta competencia, decidió retomar su carrera y volver a entrenarse con el objetivo de recuperar su lugar en la elite.

En aquella etapa resumió así lo que significaba representar nuevamente al país: “Volví a encontrarme con los sentimientos de estar representando al país”.

Ahora, en los Juegos Suramericanos, Acuña volvió a ponerse en carrera por una medalla. Su clasificación completó una jornada de fuerte protagonismo neuquino, con Arca y Contreras ya en el podio y el representante del taekwondo todavía con posibilidades de sumar otra presea.