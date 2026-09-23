Fórmula 1: un importante piloto anunció que se va de su escudería a final de temporada y es duda para 2027

Un experimentado piloto con una década en la categoría anunció que dejará el monoplaza que tiene actualmente: "Soy agente libre para el próximo año", dijo.

La Fórmula 1 recibió un bombazo en la previa del Gran Premio de Azerbaiyán que tendrá horarios atípicos : un reconocido piloto de la categoría anunció que se va de la escudería a final de temporada y su futuro es incierto de cara a la temporada 2027, que ya tiene cronograma confirmado .

“Sí, en este momento definitivamente soy agente libre para el próximo año”. Quien hizo esa afirmación ante la pregunta de los medios de comunicación fue Esteban Ocon, piloto experimentado con 10 años en la categoría, que anunció su salida de Haas a final de temporada. Hacía rato que los rumores tomaban fuerza en el mundo del automovilismo pero no había confirmaciones oficiales.

El medio italiano especializado Autoracer, coloca al brasileño Rafael Cámara como el principal candidato para reemplazarlo. El piloto de la academia de Ferrari está segundo en el campeonato de Fórmula 2 y es el principal apuntado para ocupar su lugar en la grilla durante la próxima temporada.

Por otra parte, cuando le preguntaron sobre si Haas era una opción respondió: “Ya veremos”, según sostuvieron medios como The Race y Motorsport. “Hay cosas en discusión y ciertos temas que están fuera de mi control. Así que seguiré empujando hasta el final del año y veremos cómo va”, sumó.

El análisis que hizo sobre su rendimiento

“Sabemos que ha sido un problema continuo. Es tranquilizador que esté haciendo un buen trabajo. Obviamente, mi rendimiento no ha sido un problema este año. He rendido cada vez que he tenido el coche”, dijo y luego agregó: “Fui el último en puntuar en Mónaco. Estuve a punto de puntuar en Madrid. Ha habido muchas veces en las que he rendido cuando el coche rendía por debajo de lo esperado. Ha quedado claro”.

Luego, hizo hincapié en el rendimiento del auto: “Todos en el equipo han estado siguiendo eso muy de cerca, intentando solucionar el problema. No nos hemos escondido de ello. Pero ha sido bastante decepcionante a veces, obviamente, tener este tipo de problemas”. Más allá de esto, es ampliamente superado por su compañero Ollie Bearman que tiene 18 unidades, mientras que Ocon suma tan solo tres.

Esta salida se daría incluso a pesar de que el contrato tendría la opción para que el equipo le extienda el vínculo para 2027, pero los resultados no habrían sido favorables para hacer uso de esta posibilidad. Todas las miradas conducen al brasileño de 21 años.

Fórmula 1: por qué el GP de Azerbaiyán tendrá días y horarios distintos

Este fin de semana Franco Colapinto volverá a ser protagonista de un nuevo Gran Premio en la Fórmula 1, categoría en la que brilla con un gran rendimiento demostrado en los últimos compromisos y en la que continuará en 2027 después de ser confirmado por Alpine. Pero para este fin de semana en el GP de Azerbaiyán habrá algo especial: el argentino será visto en días y horarios distintos a los habituales.

Por qué cambiaron los días y horarios para ver GP

El principal cambio tiene que ver con la final del Gran Premio. Es que a diferencia de los ya realizados, este tendrá su definición el sábado por la mañana a las 8.

Esta modificación tiene que ver con que el 27 de septiembre se celebra en dicho país el Día el Recuerdo, en conmemoración de quienes batallaron en la Guerra por la Patria. Por este motivo, habrá actividades encabezadas por el gobierno, por lo que pidieron que reacomoden el cronograma.

Horarios y cronograma del GP de Azerbaiyán

Jueves 24 de septiembre

Práctica 1 : 5.30 - 6.30 horas.

: 5.30 - 6.30 horas. Práctica 2: 9 - 10 horas.

Viernes 25 de septiembre

Práctica 3 : 5.30 - 6.30 horas.

: 5.30 - 6.30 horas. Clasificación: 9 - 10 horas.

Sábado 26 de septiembre