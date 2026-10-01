No se ve nada: la niebla cubre Neuquén y anticipan fuertes ráfagas de viento

Octubre inició con una densa niebla que cubre la ciudad desde temprano. En las próximas horas llegará el viento.

El jueves inició con una densa niebla en Neuquén , que complica la visibilidad en las calles y rutas desde primera hora de la mañana. Durante este inicio de octubre se prevé un paulatino ascenso de la velocidad de las ráfagas de viento, que continuarán con incrementos hacia el viernes y el fin de semana.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en las calles de Neuquén y el Alto Valle hay una visibilidad de 200 metros reducida por niebla y una humedad del 99%.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipa un arranque de mes atravesado por la variabilidad en las condiciones del cielo, picos térmicos marcados y el desarrollo de ráfagas intensas que se harán sentir especialmente durante las próximas jornadas.

Para este jueves 1 de octubre durante el día, se prevé cielo completamente cubierto y una agradable temperatura máxima que alcanzará los 18°C, acompañada por vientos suaves del noreste a 12 km/h y ráfagas que rondarán los 15 km/h. Por la noche, el cielo se mantendrá cubierto mientras la temperatura mínima se ubicará en los 6°C, registrándose un incremento del viento desde el noreste a 25 km/h con ráfagas de hasta 46 km/h.

Se viene el viento fuerte

El viernes 2 de octubre traerá consigo el día más cálido de las últimas semanas. Durante el día se espera que continúe la inestabalidad con un marcado ascenso de la temperatura que alcanzará una máxima de 23°C, impulsada por vientos del noroeste que soplarán a 34 km/h y ráfagas intensas que llegarán a los 68 km/h. Durante la noche el tiempo tenderá a despejarse, con una temperatura de 4°C y manteniendo el viento intenso desde el oeste a 46 km/h con ráfagas que rozarán los 57 km/h.

Para el inicio del fin de semana, el sábado 3 mostrará una ligera moderación de las marcas térmicas. Durante el día se espera un cielo mayormente cubierto con una máxima de 19°C y un incremento significativo en la velocidad constante del viento del oeste, que se fijará en 53 km/h con ráfagas de 66 km/h.

Por la noche, el cielo se despejará por completo, la mínima descenderá a 2°C y el viento soplará continuadamente a 50 km/h desde el oeste, acompañado por ráfagas de 9 km/h.

En tanto, el domingo 4 presentará un cielo parcialmente nublado durante el día, con una máxima estimada en 20°C, vientos constantes del oeste a 39 km/h y ráfagas importantes que treparán a los 60 km/h. Por la noche dominical el panorama volverá a cubrirse por completo, con un piso térmico de 3°C, viento rotando al sudoeste a 49 km/h y ráfagas de similar magnitud alcanzando los 49 km/h.

Cómo sigue la próxima semana

El arranque de la próxima semana continuará con inestabilidad en toda la región del Alto Valle. El lunes 5 se caracterizará por una jornada parcialmente nublada tanto de día como de noche.

Durante el día, la temperatura máxima llegará a los 18°C bajo el influjo de vientos del sudoeste a 29 km/h y ráfagas de 33 km/h. Por la noche, la mínima será de 5°C, con vientos que amainarán a 25 km/h desde la misma dirección y ráfagas de 25 km/h.

Claudio Espinoza

Finalmente, el martes 6 se proyecta como un día donde se profundizará la inestabilidad hacia el cierre de la jornada.

Durante el transcurso del día el cielo se mantendrá cubierto con una máxima de 20°C, vientos del este a 18 km/h y ráfagas de 20 km/h. Hacia la noche se aguarda la llegada de lluvias débiles y dispersas en la ciudad, con una temperatura mínima de 6°C y vientos del noreste a 24 km/h con ráfagas que se incrementarán hasta los 34 km/h.