Criticaron a Lourdes Sanchez por llevar en cochecito a su hijo de 8 años: su reacción

El video posteado por la bailarina generó todo un debate y ella salió a responder a las críticas.

Lourdes Sánchez disfruta de sus vacaciones junto a su pareja, el Chato Prada , y su hijo en común, Valentín . La familia vive momentos soñados en los parques temáticos de Orlando, Estados Unidos, un destino ideal para quienes buscan magia, aventuras y recuerdos para toda la vida.

Sin embargo, un simple video familiar posteado por la bailarina correntina desató una inesperada polémica en las redes sociales. Todo comenzó cuando Lourdes, conocida por compartir su día a día con sus seguidores, publicó en Instagram una escena cotidiana del viaje: paseando junto a su hijo en un cochecito por uno de los parques.

Lo que para Lourdes fue apenas un fragmento más de la travesía familiar, para varios usuarios detonó una ola de críticas y observaciones sobre la crianza. La imagen de Valentín, de ocho años, en el carrito de color negro, recorriendo el parque junto a sus padres, desató comentarios de todo tipo y dejó en evidencia que el debate sobre los límites y costumbres de la maternidad sigue tan vigente como siempre.

Fiel a su estilo y lejos de dejar pasar la situación, Lourdes decidió responder las críticas de frente y hacerlo con la cámara encendida. Subió un clip en sus historias donde resaltó dos de los comentarios que le llegaron: “¿Cobra pensión por discapacidad el nene o por qué va en cochecito?” y “Yo no te puedo creer que lleve al nene en cochecito”.

La respuesta de Lourdes Sánchez a las críticas

Así, con total naturalidad, Lourdes Sánchez respondió a ambos comentarios. “Buenas, les voy a ir mostrando este parque nuevo. No lo conocemos, lo único que nos adelantaron es que hace mucho calor y como este parque es nuevo no tienen muchos árboles. Para eso, está nuestro cochecito, ¡que revuelo porque Valen usa cochecito y tiene ocho años! Hubo algunos comentarios desafortunados… Valen, ¿a vos te gusta tu cochecito?”, consultó Lourdes, dirigiendo la cámara sobre su hijo.

Valentín, ajeno a la polémica que generaba su presencia en el rodado, devolvió la consulta de su madre con total honestidad: “Sí, porque si no me canso”. Y la conversación continuó con una aclaración que Lourdes consideró necesaria para zanjar la polémica: “Yo también lo hago porque lo usé. Nosotros estamos recontentos con nuestro cochecito y lo recomendamos”.

Lourdes Sanchez en Instagram: "Una montaña rusa de emociones Universal en septiembre amo no hay casi colas en los juegos y el clima espectacular clave un carrito para los más chiquitos que lo pueden rentar en @enjoy.stroller.rental"

Cabe destacar que las críticas se habían amontonado en el posteo original, donde se pudo apreciar el carrito por primera vez. En la sección de mensajes, varios usuarios opinaron sobre la situación. “¿Por qué no usa las piernas para caminar con la edad que tiene?”; “Está un poco grande para ese coche”; “Debe ser agotador tanta caminata, ¿pero es necesario un carrito a su edad?”; “Tremendo grandulón para que no quiera caminar”. Los debates se multiplicaron y la escena familiar se volvió tema de conversación en distintas cuentas y medios.

Mientras tanto, las vacaciones familiares siguieron su curso. Lourdes, el Chato y Valentín continuaron disfrutando de Orlando y sus parques temáticos, compartiendo postales y recuerdos cotidianos con su comunidad virtual. Entre mensajes a favor y otros llenos de cuestionamientos, la bailarina dejó en claro que las decisiones sobre sus hijos las toma puertas adentro.