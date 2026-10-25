Marcela Coronel denunció a la cuidadora de su mamá de 100 años: "No tuvo reparo en cachetearla"

La periodista mostró videros de los maltratos a los que era sometida su madre: la empleada ya fue detenida.

Marcela Coronel denunció por maltrato a la cuidadora de su mamá Berta , de 100 años, después de descubrir las agresiones a través de las cámaras de seguridad de la vivienda. La periodista quedó conmocionada al ver las grabaciones, que registraron presuntos golpes, empujones y gritos contra la mujer, quien tiene demencia avanzada. La profesional, que trabajaba con la familia desde hacía aproximadamente dos años, fue detenida.

El caso se conoció durante la emisión de Primicias Ya, el ciclo de América conducido por Marina Calabró y Luis Ventura. Allí, la comunicadora relató cómo su familia descubrió lo que sucedía y compartió detalles de una situación que calificó como devastadora. Según contó, las imágenes mostraban a la empleada maltratando física y verbalmente a Berta , que por su estado de salud no podía defenderse ni comunicar con claridad lo que estaba viviendo.

Las cámaras estaban instaladas en distintos ambientes de la casa y la hermana de la periodista solía revisar las grabaciones periódicamente. No había una sospecha concreta que motivara aquella revisión. Sin embargo, esa noche comenzó a enviar videos al grupo familiar, alarmada por lo que encontraba. “Mi hermana empezó a mandar videos, videos, videos, videos al chat de la familia y dice: ‘Escuchen esto, miren esto, no puede ser lo que está haciendo’ ”, recordó la panelista.

LA MAMÁ DE MARCELA CORONEL FUE GOLPEADA SALVAJEMENTE POR SU CUIDADORA



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En uno de los audios registrados se escucha a la cuidadora, identificada como Norma, gritarle a la mujer mientras la reprende. “Siempre haciendo cag..., nada más. No me hagas poner loca. Toda la mañana lo mismo con vos”, se oye en la grabación. Al describir las imágenes durante el programa, Calabró señaló que la empleada habría cacheteado y empujado a Berta.

La vulnerabilidad de la mujer volvió más delicada la situación. Coronel explicó que su mamá tiene una demencia grave y una discapacidad que le impide comprender plenamente lo que ocurre a su alrededor. “Imposible defenderse, imposible comunicar lo que le pasa, imposible entender semejante maltrato y crueldad”, expresó la periodista al hablar de las dificultades de su madre para reaccionar frente a las agresiones.

Los estremecedores videos del maltrato a la mamá de Coronel

La empleada llevaba cerca de dos años con la familia. Coronel contó que había observado algunas actitudes que le llamaron la atención, como respuestas desagradables y fastidio ante situaciones menores, aunque no había presenciado episodios similares a los que quedaron registrados. También recordó que la médica de la anciana le había recomendado prestar atención al comportamiento de la cuidadora.

Después de recibir los videos, la familia consultó con abogados y decidió intervenir a la mañana siguiente para evitar que Berta sufriera una situación de estrés durante la noche. Un sobrino de la periodista llevó las grabaciones a la comisaría y, según el relato de Coronel, los efectivos resolvieron dirigirse al domicilio tras observar el material.

Seis policías participaron del procedimiento y detuvieron a la cuidadora, denunciada por los delitos de lesiones y amenazas. El episodio generó conmoción entre los familiares y quienes conocieron el caso a través de la televisión. Por el momento, la información difundida corresponde al relato de Coronel y al material de seguridad presentado ante las autoridades.