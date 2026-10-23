Video de las brutales agresiones: Marcela Coronel denunció a la cuidadora de su madre de 100 años

Los maltratos fueron descubiertos a través de las cámaras de seguridad de su casa. La mujer, que llevaba dos años trabajando para la familia, fue detenida.

La madre de Marcela Coronel ra brutalmente maltratada por su cuidadora.

La periodista Marcela Coronel denunció que la cuidadora contratada para asistir a su madre, Berta, de 100 años, la sometía a maltratos físicos y verbales. Los episodios quedaron registrados por las cámaras de seguridad instaladas en el departamento y derivaron en la detención de Norma Noemí Sandín, de 58 años, imputada por lesiones y amenazas.

El caso se conoció pocos días después de que la familia celebrara el centenario de Berta. Durante una emisión de Primicias Ya, por América TV, Coronel relató cómo descubrieron las agresiones y mostró parte de las grabaciones.

El descubrimiento se produjo cuando la hermana de la periodista, que habitualmente revisaba las cámaras instaladas en distintos ambientes de la vivienda, encontró los videos y comenzó a compartirlos en el chat familiar.

“Mi hermana empezó a mandar videos, videos, videos al chat de la familia y dice: ‘Escuchen esto, miren esto, no puede ser lo que está haciendo’”, relató Coronel.

En una de las grabaciones, Berta aparece sentada en la cama mientras la cuidadora la golpea en el brazo, le da cachetadas, le grita y la manipula con brutalidad. Al finalizar, la levanta y la tira sobre una silla.

“Ni los perros hacen tanto ruido como hacés vos”, se escucha decir a Sandín, quien también lanza insultos y amenazas. En otro video, le coloca el pantalón a la anciana a los tirones, mientras la agrede verbalmente.

Una tercera grabación registra cómo responde con insultos cuando Berta aparentemente le pide disculpas. En otra secuencia, la cuidadora amenaza directamente con pegarle y realiza comentarios despectivos sobre su olor corporal.

La vulnerabilidad de Berta y las señales previas

Coronel explicó que su madre atraviesa una situación de especial vulnerabilidad debido a su edad y a un cuadro avanzado de demencia.

“Mi mamá, además de tener cien años, es una mujer discapacitada porque tiene demencia bastante grave. Imposible defenderse, imposible comunicar lo que le pasa, imposible entender semejante maltrato y crueldad”, afirmó.

"Marcela Coronel":Por la denuncia contra la cuidadora de su madre https://t.co/PckZuCHXzR — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 23, 2026

Sandín llevaba aproximadamente dos años trabajando para la familia. Según contó la periodista, anteriormente habían advertido malas contestaciones y reacciones de fastidio, aunque esas conductas se manifestaban principalmente hacia los familiares. Cuando ellos estaban presentes, la cuidadora se comportaba de otra manera con Berta.

Además, la mujer sabía que había cámaras de seguridad en la vivienda.

La denuncia y la detención de la cuidadora

Tras recibir los videos, la familia consultó con abogados durante la noche. Decidieron esperar hasta la mañana para intervenir y evitar que Berta se alterara.

Al día siguiente, un sobrino de Coronel se presentó en la Comisaría Vecinal 05, ubicada en Billinghurst 471, con las grabaciones. Según relató la periodista, los efectivos observaron el material y decidieron dirigirse inmediatamente al domicilio.

Seis policías participaron del procedimiento y detuvieron a Sandín. Después de permanecer demorada en una dependencia del barrio de Abasto, fue trasladada a la sede del Ministerio Público Fiscal, en Cochabamba 120. Según informó Coronel, permanecería allí al menos hasta el lunes, cuando se le tomaría declaración y la Justicia definiría los próximos pasos.

Por qué decidió hacer pública la denuncia

Coronel explicó que decidió contar lo ocurrido porque considera que muchas familias atraviesan situaciones similares al contratar personas para cuidar a sus adultos mayores.

“Sentí que lo que me estaba pasando a mí le pasa a muchísima gente”, sostuvo. “Yo, que tengo una voz, decido usarla para el bien, porque si hay alguien que tiene voz, somos nosotros, que estamos en los medios”, concluyó.