Fractura de cráneo y diversas lesiones: clausuraron un geriátrico por graves maltratos

Tras la denuncia se constató que el lugar no tenía habilitación para funcionar. Hay una detenida.

En el lugar detuvieron a una mujer de 54 años, acusada de la supuesta autoría del delito de lesiones graves.

Un episodio de violencia se registró en un geriátrico de la ciudad de Ballesteros en provincia de Córdoba. Una mujer de la residencia ingresó al hospital local con una fractura de cráneo y diversas lesiones en su cuerpo, lo que llevó a la detención de la encargada del lugar.

La adulta mayor, de 66 años, fue trasladada por un servicio de emergencias desde el alojamiento para adultos sobre la calle Eva Perón al 300 hasta un nosocomio, donde se constataron las lesiones que presentaba.

A partir de la situación, efectivos de la Departamental Unión y personal municipal realizaron allanamientos en el establecimiento. En el lugar detuvieron a una mujer de 54 años, acusada de la supuesta autoría del delito de lesiones graves.

Durante la inspección, además, los uniformados encontraron a otros cinco residentes alojados, a quienes un profesional médico constató el estado de salud y posteriormente fueron derivados con su familia.

La Fiscalía continúa reuniendo pruebas mediante pericias médicas, declaraciones de testigos y análisis de la documentación del establecimiento.

La investigación también buscará establecer si existieron omisiones en los cuidados, verificar los antecedentes del personal y determinar si hubo otras responsabilidades penales.

Antecedentes de violencia en geriátricos

Esta no es la primera vez que se conoce un episodio de violencia a adultos mayores en un geriátrico. A fines de julio, se conoció un presunto caso de maltrato contra dos adultas mayores ocurrido en una residencia geriátrica de Mar del Plata.

Según pudo saber Infobae de fuentes policiales, el hecho ocurrió el lunes 27 pasadas las 19 en el geriátrico ubicado sobre la calle Deán Funes al 1700. La denuncia fue presentada por la responsable del lugar, quien revisó las filmaciones internas luego de que los familiares notaron lesiones sospechosas en los residentes.

En una serie de videos publicados por el mismo medio, puede verse como el trabajador maltrata a una mujer en silla de ruedas para posteriormente acostarla de forma brusca.

“No me interesa lo que vos querés”, le dice mientras le saca un abrigo. Y sigue: “Bueno, ya es hora de que te mueras. ¿Por qué no te morís, vieja hija de puta? Morite de una. Morite. Morite, hija de puta. Dejanos de molestar”, le dice. La mujer llora.

Previo a este episodio, la Justicia bonaerense intervino en un establecimiento de La Matanza luego de que un hombre de 78 años logró escapar y denunciar que los residentes sufrían agresiones físicas, abandono y desnutrición.

En el caso tomó intervención inmediata la fiscal Andrea Palín, quien recibió el aval del juez de Garantías Fernando Pinos Guevara para hacer un allanamiento de urgencia.

En el procedimiento constataron que había nulas condiciones de higiene en el lugar, señales de abandono y síntomas de desnutrición en los siete adultos mayores que estaban allí alojados. “También había rastros de sangre en los colchones”, confirmó una fuente a Infobae.

La causa fue caratulada como lesiones leves y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Composición Temprana de Conflictos Penales, que continuará con las actuaciones para esclarecer lo sucedido, identificar formalmente a las víctimas y determinar las eventuales responsabilidades penales.