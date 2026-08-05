Detuvieron a un hombre que amenazó de muerte a Javier Milei: le secuestraron una tumbera
A través de las redes sociales el hombre se presentaba como sicario. Así fue la detención.
La Policía Federal Argentina detuvo este miércoles a un hombre de 38 años acusado de amenazar de muerte al presidente de la Nación, Javier Milei, mediante un video difundido en la red social TikTok.
La investigación fue impulsada en el marco de las acciones de prevención de hechos violentos supervisadas por el Ministerio de Seguridad Nacional.
Según reveló la ministra Alejandra Monteoliva a través de X, "identificamos el domicilio, allanamos la vivienda y secuestramos un arma de fabricación casera tipo tumbera". Ocurrió en Quilmes y actuó la Policía Federal.
El allanamiento se realizó tras una llamada denuncia en la Línea 134 del Ministerio de Seguridad Nacional.
También fueron incautados un celular, un gabinete de computadora y un auricular, elementos que serán sometidos a peritaje.
"Que les quede claro: en la Argentina no hay lugar para quienes pretendan intimidar o sembrar miedo. Las hacen, las pagan", escribió la minsitra.
La investigación la llevó adelante el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA), dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina. Los agentes realizaron tareas de ciberpatrullaje y análisis de fuentes abiertas (OSINT).
"Soy el sicario de los kirchneristas"
En uno de los videos publicados que trascendió, se puede ver al hombre presentándose a sus seguidores como "el sicario de los kirchneristas". Fue en un video mediante el cual, además, pronunció graves amenazas dirigidas al presidente Milei.
"Bueno, lo primero que quiero decirles es que yo soy el sicario de los kirchneristas. Soy una persona peligrosa, con mucho poder político. Puedo mandar a matar a muchas personas", dijo en su presentación.
e. “Javier Milei, te quiero matar. ¿Sabés por qué te quiero matar? Porque mi gente no te quiere. Javier Milei, quiero que me cumplas. ¿Tu vida tiene precio? No tiene precio tu vida. Bueno, entonces me vas a tener que hacer caso a mi. ¿Sabés quién soy yo? El jefe de la mafia", advirtió el ahora detenido.
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