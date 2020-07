El duro descargo de Marcela Coronel contra Denise Dumas: "Me dejó sin laburo"

"Denise empezó a decir que la gente estaba harta, encerrada, que no podía hablar. Cosa que no es correcta", manifestó Coronal haciendo referencia la cuarentena preventiva y obligatoria por la pandemia de coronavirus, el motivo que desató la pelea. ""Seguí con mi postura y me dijo que no podía hablar porque tengo la panza llena y no sé lo que digo. Y para mí ahí se termina el debate. Frente a una discusión todos podemos tener una mirada diferente, pero queda invalidada cuando del otro lado hay alguien que, sin poder argumentar lo que dice, te ataca en tu vida personal", agregó.

"La discusión había pasado a un terreno en el que no dejo que entren ni en el que yo entraría. Me pareció gravísimo, sobre todo viniendo de la conductora del programa, porque si tal vez me hubiera pasado con una compañera es grave, pero mi compañera es par mío y no tiene esa porción de poder que sí tiene la conductora para descalificarme, humillarme y maltratarme como lo hizo Denise", remarcó la periodista.

La discusión terminó ahí, seguimos con otros temas y en el corte me puse a llorar y les dije a José María y al productor que no puede hacerme lo que me hizo, que eso no puede pasar y pregunté si estaban esperando que yo renuncie. Me dijeron que Denise estuvo mal, que eso no se hace y me dieron la razón. Yo estaba muy mal. Quiero aclarar que ya venía sufriendo un montón este tipo de cosas", reveló.

"En Hay que ver el clima era cada vez más agresivo, y los temas terminaban siempre cercanos al escándalo, a veces entre nosotros mismos, y a veces con los de afuera. Había un clima tenso y venía pensando que no quería más eso para mí", señaló.

En cuanto a la actitud de Dumas, Coronel remarcó: "No me llamó nunca. Más allá de lo que yo piense, era lo que correspondía. Tanto que habla de mi panza llena, se cagó en eso que ella cree porque no sabe nada de mi vida privada. Tiró eso al aire por pura demagogia, para ponerse a la gente de su lado en un discurso mentiroso porque ella tampoco puede hablar. Y me dejó sin laburo. Porque, ¿de qué manera vuelvo yo a un programa en el que tengo un conflicto con la conductora? El viernes renuncié”, confirmó y añadió que desde la productora Laflia intentaron convencerla para que de marcha atrás con su decisión.

"No le pueden poner un revólver en la cabeza para que me pida perdón. Nunca pensé que el hecho de irme iba a tener que ver con romper un límite ético como el que ella rompió y después no tener ni registro ni capacidad ni poca humanidad como para ver que estaba dejando afuera a una compañera", agregó dolida.

Por su parte, Dumas contó su versión en el ciclo radial Por si las moscas. "Para mí fue un debate televisivo más. Nunca en la vida me pasó esto, además es una persona que conozco hace diez años. Cuando terminó ese programa yo arranqué el fin de semana y nunca me enteré (del enojo de Marcela). Nadie habló conmigo. Nunca. Ella no levantó el teléfono ni siquiera para decirme ‘no me gustó’. Estoy muy triste con esto", dijo.

"Jamás tuve la intención de hacerle mal. Le pido a la gente que vea ese debate y digan si la maltraté o la humillé. Es un debate más. Si ella no decía nada no lo levantaba nadie porque la realidad es que de estos debates hay 25 por día. Me parece que nos estamos subiendo a una locura. Te puede molestar algo pero nunca insulté", expresó.

La renuncia con Marcela no tiene nada que ver con esto, es la gota que rebalsó el vaso. Hay toda un aparte de la que yo no me puedo hacer cargo. Yo le puedo decir ‘Marce, quedate’, que ponga las condiciones que quiera, que hable ella, no la interrumpo. A mí me parece que es un momento de locura para perder un laburo. Ella habló con la prensa y no conmigo… Ella no quiere solucionar nada", sostuvo la conductora de Hay que ver.