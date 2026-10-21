Cayó un rayo en el Jockey Club de San Isidro, mató a cuatro yeguas y dejó a un cuidador herido

Las fulminó cuando estaban en el campo de Polo mientras el hombre fue despedido como a unos tres metros. Ocurrió en la mañana de este miércoles en medio de una tormenta eléctrica.

Un rayo cayó en la mañana de este miércoles en el Jockey Club de San Isidro de Buenos Aires y dejé un cuidador herido y cuatro yeguas muertas .

El fenómeno cayó sobre la cancha 6 del club con esa consecuencia trágica para los animales. No obstante, otros dos equinos pudieron sobrevivir al rayo.

Según confirmaron a TN, el cuidador se encuentra fuera de peligro y, a pesar del impacto, no fue necesaria su hospitalización.

El trabajador del predio, Raùl Varela, señaló al canal de noticias que “el petisero no resultó gravemente herido porque no estaba cerca de las yeguas que murieron”. De acuerdo a su apreciación, los animales directamente afectados tenían elementos de metal como las “las herraduras, el filete para caballos, y eso influyó en la descarga eléctrica”.

Se informó que las yeguas tendrían cinco o seis años. De acuerdo con Varela, las yeguas fueron trasladadas al Jockey Club porque comenzó la temporada de actividades y permanecerán en el predio durante unos seis meses. Posteriormente deberían regresar al campo ya sea en Pilar, General Rodríguez o bien Tortuguitas.

Gentileza TN

El impacto sobre el cuidador

El que se salvó de milagro fue el cuidador que estaba junto a los animales, que estaban atados a los postes. Se informó que el hombre tras el rayo fue despedido a unos tres metros de donde se encontraba y cayó de espaldas sobre el campo. Afortunadamente, no pasó a mayores y fue asistido en el lugar.

Sobre los animales, indicaron que no pertenecían a ningún equipo, eran de varios socios y no estaban jugando un partido, sino que se trataba de una práctica en la cancha.

Las yeguas estaban tendidas en el lugar y lo que llamó la atención fue se les rompieron las vendas rojas que cubrían las patas delanteras.

Un veterinario especializado en equinos señaló a TN que este tipo de episodios no es desconocido en el ámbito rural. “Los rayos son una energía muy fuerte que entra al cuerpo y va hacia abajo, sale por las patas, que hacen contacto con la tierra. Por eso se ve que las vendas reventaron y que se observaba el pelo quemado en esa parte”, aseguró el profesional.