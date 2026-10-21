Riesgo país: por qué se mantiene en 700 puntos a pesar de tener cuentas fiscales impecables

La Argentina tiene números inmejorables si se compara con su vecino Brasil, aunque este país tiene un riesgo país de 167 puntos solamente. ¿Cuál es la causa?

Según señala la economista Marina Dal Poggetto , directora de la consultora EcoGo, en los años 90 el valor del dólar en Brasil y el peso en Argentina era de 4 por uno. Hoy en el país vecino vale aproximadamente 5 reales, mientras que en Argentina cuesta $1.500.

Brasil tiene un déficit fiscal que a los ojos argentinos puede lucir monstruoso, del orden de 8% del PBI , mientras que la Argentina tiene un superávit del 1,2% del PBI. En el primer caso, el riesgo país se ubica en los 167 puntos básicos, mientras que el de Argentina superó los 700 y se mantuvo esta semana.

Cuál es la principal diferencia entre ambos países: que Brasil tiene una moneda en la que confían los propios brasileños . El importante déficit fiscal que tiene el gobierno, lo financia en reales fronteras adentro. Solo un 3% de la deuda es en dólares y por eso los shocks internacionales no lo afectan.

El cambio Argentina carece de moneda propia y, a pesar de contar con números fiscales impecables, siempre existe el riesgo de una crisis. El contexto político completa el escenario.

Argentina tiene una elevada deuda en dólares de u$s175.902 millones, incluyendo tanto a privados como a organismos. En relación a la deuda de otros países puede ser baja, ya que representa solo el 23% del PBI. No debería tener problemas para refinanciarla, pero los inversores ven otra cosa.

Ya ha pasado en otro momento de la historia que, ante un cambio de gobierno, se producía un default y una reestructuración posterior que generó pérdidas a quienes habían apostado por el país.

Es por eso que ante una elección presidencial, se le exige al Gobierno de turno que muestre un plan financiero que indique de dónde van a salir los dólares para pagar, porque el mercado de bonos se mantiene cerrado (hoy el riesgo de 700 puntos). Aunque Javier Milei diga que tienen u$s125.000 millones para pagar, que no va a haber problemas en 2027, la realidad es que el mercado en este momento desconfía de que los tenga.

Frente al sostenido incremento del riesgo país y el clima de incertidumbre financiera, diversos economistas y analistas de mercado expresan sus dudas sobre la capacidad de pago del Gobierno y el peso del factor político.

¿Hay riesgo "kuka"?

La economista Julia Strada, del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), señaló que el incremento constante del indicador de riesgo país refleja la desconfianza del mercado ante la viabilidad del plan del Ejecutivo: "Riesgo país en fuerte suba y ya rompió el récord del año: ¿el Gobierno va a anunciar algo para cambiar la situación o va a seguir culpando al ‘riesgo kuka’?". Asimismo, enfatizó que "desde CEPA anticipamos que no iban a cumplir con el programa financiero, y finalmente lo reconocieron".

"La falta de definiciones sobre cómo van a cubrir ese agujero genera dudas en el mercado, que se reflejan en esta suba del riesgo país", manifestó Strada, una economista que es afín al pensamiento del peronismo. La hipótesis de Strada no toma en cuenta que en la variable se debe incluir que el peronismo pueda retornar al poder. Solo considera que el problema de hoy es exclusivo de la administración de Javier Milei.

En cambio, el analista económico Luis Secco sostuvo que "hay una sospecha grande del mercado de si Argentina va a tener todos los dólares que necesita para hacer frente a sus necesidades del año que viene". Remarcó que las declaraciones públicas de las autoridades resultan contraproducentes para la calma financiera, indicando que las menciones del ministro Luis Caputo sobre u$s75.000 millones y del presidente Javier Milei sobre u$s125.000 millones "generan una mayor inquietud e incertidumbre en los inversores".

Milei no da garantías de ganar en 2027

Por su parte, el economista Gabriel Caamaño dice que se observa un desarme generalizado de tenencias de activos nacionales: "En términos generales, todos, los locales y los externos están reduciendo posición en activos argentinos". Caamaño atribuyó este comportamiento en parte al escenario electoral y político: "Yo creo que hay dudas respecto de qué tan competitivo es el oficialismo. Ya no se lo ve como un triunfo tan fácil". Es decir, supone que si hay cambio de signo político, podría afectar a los activos argentinos.

Ofreciendo una perspectiva centrada en la solidez macroeconómica frente al contexto internacional, el analista Roberto Geretto afirmó que "Argentina para afrontar shocks externos está mucho mejor preparada que en otros períodos". No obstante, aclaró que "el principal componente del riesgo país es idiosincrático" al explicar que "el riesgo político se hace más presente en las acciones que en los bonos, debido a que los inversores evalúan los flujos de fondos de las empresas a largo plazo".