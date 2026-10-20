Le usurpó un terreno a una anciana, se puso violento con un arma de fuego, lo denunciaron y se dio a la fuga

El hombre, oriundo de Tucumán, en su huida intentó despojarse de dos revólveres dentro de un canil.

Detuvieron a un hombre que usurpó el terreno a una anciana.

Se vivieron momentos de violencia y tensión en la tarde de este martes en San Patricio del Chañar . Una anciana denunció que un hombre le usurupó un terreno, que tiene una precaria vivienda, e incluso que los amenazó con una arma de fuego.

El hecho tuvo lugar pasadas las 15 en un sector de la localidad conocido como Toma la Costa.

Una señora mayor concurrió a la comisaría 13 de esa localidad para denunciar que un hombre, de unos 45 años, le había usurpado un terreno, del que aseguraba que lo habìa comprado de buena fe.

La damnificada señaló que el hombre la amenazó con un arma de fuego mientras le aseguraba que no iba a dejar la propiedad.

Tras concurrir un móvil policial, para evitar que la discusión no escalara a mayores, el usurpador decidió fugarse. Los efectivos policiales dieron la voz de alto para que detuviera y, luego de un breve recorrido, lo alcanzaron y lo dettuvieron.

Arrojó dos armas antes de ser atrapado

Un testigo le informó a los policìas que el usurpador del terreno de la anciana se habìa despojado de dos armas antes de ser detenidos por los efectivos que lo perseguían.

Luego se confirmó, también, que el denunciado es oriundo de la provincia de Tucumán.

Se dispuso un inmediato rastrillaje en esa zona hasta que dieron con los dos revólveres cerca de un canil de un Rottweiler.

Según fuentes policiales, secuestraron las dos armas de fuego tipo revólver: una tambor de 6 alveolos calibre 32 police CTG sin numeración, empuñadura con cinta aisladora de color negro. La otra tambièn es tipo revolver con tambor de 6 alveolo calibre 32 de color cromado y empuñadura de madera. Además, se le secuestraron elementos tales como doce cartuchos calibre 32 SSW Punta Roma.

Se informó que se le dio intervención a la Fiscalia de Vaca Muerta, a cargo Dr. Luciano Vidal, quien quedó al tanto de lo sucedido. El letrado dispuso la entrega del terreno a su legítima propietaria y el hombre quedó demorado en la Comisarìa 13 de San Patricio del Chañar. Luego se le notificará de la imputación por amenazas calificadas y tenencia ilegal de rma de fuego.