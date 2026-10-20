Ocurrió este martes por la madrugada en inmediaciones de las calles Intendente Carro y Avenida Olascoaga. Ambos sujetos fueron demorados y quedaron a disposición de la Justicia.

En plena Avenida, abrieron la ventana de una casa para robar y la Policía los sorprendió

Dos hombres fueron sorprendidos por personal policial cuando intentaban robar varios elementos de una casa a través de una de las ventanas. La misma se encontraba, aparentemente, en refacción, por lo que aprovecharon la ocasión.

Desde la Policía de Neuquén informaron que el hecho ocurrió este martes 20 de octubre alrededor de las 5 de la madrugada, en las inmediaciones de las calles Intendente Carro y Avenida Olascoaga, en la ciudad de Neuquén. Al respecto, detallaron que los sospechosos tienen 33 y 38 años y fueron divisados por efectivos cuando realizaban tareas preventivas. “ Observaron a dos sujetos extrayendo diversos objetos a través de una ventana del inmueble”, indicaron. Por esta razón, los interceptaron e identificaron.

“Durante la intervención, los uniformados secuestraron herramientas, cables eléctricos, una amoladora, un reflector, un parlante portátil, elementos de construcción y otros objetos que los sospechosos transportaban en una mochila y una bolsa”, afirmaron en un comunicado de prensa.

Asimismo, el personal constató daños en la persiana de la vivienda que, aparentemente, se encontraba en refacciones.

Finalmente, ambos hombres fueron demorados y trasladados a la Comisaría Segunda de Neuquén, donde se realizaron las diligencias correspondientes.

Una semana movida: hubo otros dos demorados

Además del hecho mencionado, personal policial de la ciudad también demoró a otros dos hombres, pero por el robo de una moto. Ocurrió el viernes por la noche en el marco de un patrullaje preventivo de la División Operativa DEMOSE (División Móvil de Seguridad).

En este sentido explicaron que tomaron conocimiento de lo sucedido gracias al aviso de una mujer, quien había denunciado el robo de su motocicleta.

“A partir de la información aportada, los efectivos iniciaron un operativo que permitió localizar a tres personas en las inmediaciones de las calles Planas y Láinez. Durante la intervención, uno de los hombres escapó a bordo del rodado, mientras que los otros dos fueron demorados y trasladados a la Comisaría Segunda”, concluyeron.