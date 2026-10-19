Tensión: denunciaron a dirigentes de UPCN por destrozos y amenazas en una oficina de Salud de Neuquén

El Gobierno provincial denunció penalmente a dirigentes del gremio por una irrupción en el CAM. Aseguran que hubo daños, amenazas y bloqueo de accesos.

Denunciaron a dirigentes de UPCN por destrozos y amenazas en una oficina de Salud de Neuquén.

El Gobierno de Neuquén denunció penalmente a dirigentes del gremio UPCN por un episodio de violencia ocurrido este lunes en el Centro Administrativo Ministerial (CAM). Según informó el Ministerio de Salud , unas 15 personas ingresaron por la fuerza al tercer piso, rompieron una puerta y amenazaron a trabajadores que se encontraban cumpliendo sus tareas.

El episodio quedó registrado en videos que, de acuerdo con la cartera sanitaria, fueron presentados ante las autoridades judiciales. Además, denunciaron que durante el conflicto se bloqueó el ingreso y la salida de empleados del edificio.

De acuerdo con la versión difundida por el Ministerio de Salud , los manifestantes abrieron a golpes una oficina y luego recorrieron distintas dependencias del tercer piso, donde golpearon otras puertas y amedrentaron al personal .

La cartera sostuvo que los hechos ocurrieron ante la mirada de trabajadores que estaban desarrollando sus actividades habituales. También indicó que las grabaciones del episodio incluyen registros realizados por los propios dirigentes gremiales.

La denuncia penal apunta contra dirigentes de UPCN por presuntas amenazas, agresiones y daños en instalaciones públicas. La investigación judicial deberá determinar las responsabilidades por lo ocurrido.

La respuesta del ministro Martín Regueiro

Tras el episodio, el ministro de Salud, Martín Regueiro, cuestionó el accionar denunciado y sostuvo que el Ejecutivo provincial no permitirá situaciones de intimidación contra los trabajadores ni daños al patrimonio público.

“Con violentos no dialogamos”, afirmó el funcionario, quien también rechazó lo que describió como falsas acusaciones destinadas a manipular situaciones de tensión.

En el comunicado oficial, el Ministerio hizo referencia a un momento registrado en video en el que una de las manifestantes habría advertido que acusaría a otra persona de haberla golpeado. La cartera interpretó esa frase como parte de una maniobra para generar una acusación falsa.

No descartan una demanda civil por los daños

Además de la denuncia penal, desde Salud señalaron que no descartan iniciar una demanda civil contra los dirigentes que, según la presentación, amenazaron al personal y provocaron daños en el edificio.

Esa eventual acción buscaría reclamar por los perjuicios materiales y morales derivados del episodio.

Por el momento, la información difundida corresponde a la denuncia y a la versión oficial del Ministerio de Salud. La determinación de los hechos y de las eventuales responsabilidades quedará sujeta a la investigación judicial.