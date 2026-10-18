Integra Neuquén iniciará obras en 31 sectores históricos de la ciudad

La iniciativa, impulsada por la gestión municipal y el gobierno provincial, prevé beneficiar a 8.000 familias de Neuquén que pertenecen a barrios históricos.

La Municipalidad de Neuqué n y el Gobierno provincial avanzarán con el programa Integra Neuquén para dar respuestas a las demandas históricas de las familias neuquinas. El plan proyecta una inversión de alrededor de $60.000 millones en dos años con el objetivo de concretar obras de agua potable, cloacas, gas, electricidad y desagües pluviales para mejorar la calidad de vida de vecinos y vecinas.

La iniciativa prevé beneficiar a 8.000 familias de la ciudad de Neuquén que pertenecen a barrios históricos que llevan más de 20 años esperando obras de infraestructura y acceder a los servicios básicos significa cambiar la vida cotidiana.

“Cuando iniciamos la gestión sabíamos que la ciudad tenía esta condición de desequilibrio territorial y este trabajo conjunto garantiza que nuestras familias cuenten con los servicios básicos”, expresó el intendente Mariano Gaido .

El jefe comunal remarcó la importancia del acompañamiento provincial para consolidar el desarrollo equitativo en los barrios de Neuquén y afirmó que: “Encontré un gobernador que puso por delante lo más importante, que es que los vecinos tengan los mismos derechos sin importar si ocupan tierras provinciales o municipales”.

“Tener agua en casa, contar con una conexión eléctrica segura, calefaccionarse con gas natural y disponer de una red cloacal son necesidades que atraviesan la salud, la economía y la tranquilidad de cada hogar. Integra Neuquén busca dar respuesta a esa espera con una agenda conjunta de obras entre la Provincia y el Municipio”, agregó.

Cómo se aplicará el Neuquén Integra

En cuanto al desarrollo del programa, Marco Zapata, titular del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), detalló que se prevén 125 obras, con una inversión de $60.000 millones y un plazo de ejecución de 24 meses. Esto permitirá un alcance proyectado a unas 8.000 familias con el objetivo de completar la infraestructura que falta en los barrios y avanzar hacia una ciudad donde el acceso a los servicios esenciales no dependa del lugar en el que se vive.

La iniciativa articula el trabajo de las gestiones del gobernador Rolando Figueroa y del intendente Gaido, con la participación del Ministerio de Infraestructura provincial, encabezado por Tanya Bertoldi. El convenio fue suscripto por Omar Pablo Dietrich, titular de ADUS-IPVU, y Marco Antonio Zapata, presidente del IMUH.

En este sentido, Zapata resaltó que “este acuerdo firmado entre ADUS-IPVU y el IMUH constituye un paso concreto para llevar esa política al territorio. El acuerdo contempla 20.935 soluciones de infraestructura urbana e identifica 31 sectores de la capital en los que se desarrollarán intervenciones sobre tierras provinciales y municipales”.

“Esa coordinación permite abordar una necesidad compartida: completar los servicios en sectores que crecieron y se consolidaron sin contar con toda la infraestructura necesaria. Para sus habitantes, las obras representan la posibilidad de mejorar las condiciones en las que viven y proyectar el futuro de sus viviendas y sus barrios”, agregó.

Qué tipo de obras se harán en los barrios

El programa contempla la ejecución de redes y conexiones domiciliarias hasta la línea municipal, un aspecto decisivo para que la infraestructura se traduzca en servicios dentro de los hogares. Las intervenciones comprenden agua potable, cloacas, gas natural y electricidad, además de desagües pluviales mediante cordones cuneta.

“Cada una de esas obras responde a problemas concretos. Las cloacas y el agua potable mejoran las condiciones sanitarias; la regularización eléctrica aporta seguridad; el gas natural amplía las posibilidades de calefacción y uso doméstico; y los desagües contribuyen al escurrimiento del agua de lluvia y al mejoramiento del entorno barrial”, afirmó el funcionario.

Entre los sectores incluidos en el convenio se encuentran Auca Mawida, Alto Godoy, Estrella Federal, Huertas Comunitarias, Itatí, Jarillal, Las Flores, La Roca, Las Rosas, Miradores, Ruca Antu, Choconcito, Pacífica, Morro-Juvenil y Trébol I y II, entre otros. En cada lugar, las intervenciones se definirán según los servicios faltantes.

La ejecución se organizará mediante convenios específicos que establecerán el financiamiento y las responsabilidades de los organismos encargados de contratar, ejecutar y dirigir los trabajos. El IMUH y ADUS-IPVU tendrán a su cargo la articulación técnica y administrativa para avanzar con las obras previstas.

El desafío de Integra Neuquén será convertir una espera de décadas en conexiones que funcionen, viviendas más seguras y barrios con mejores condiciones para vivir. Para miles de familias, ese será el verdadero alcance de la política pública: que el crecimiento de Neuquén llegue también a la puerta de su casa.