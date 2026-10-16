El estremecedor video de un hombre que se filmó justo antes de caer por una cascada

Cuando lo fueron a buscar, encontraron su teléfono celular en la parte superior del salto de agua.

Un estremecedor episodio sacudió a la comunidad brasileña de Macaé, en el estado de Río de Janeiro , tras la confirmación del fallecimiento de un hombre de 32 años que se precipitó desde lo alto de una cascada de aproximadamente 80 metros de altura.

La tragedia adquirió una connotación aún más impactante al revelarse que, pocos minutos antes de la fatal caída, la víctima había grabado un video advirtiendo sobre el peligro letal que representaba el lugar.

La víctima fue identificada como Mauricio Marques Gomes , de profesión mecánico, quien había decidido aprovechar un día feriado para realizar una excursión en solitario. El destino elegido fue la cascada conocida como Cachoeira da Fortuna , un atractivo natural ubicado en la zona rural de Córrego do Ouro, a poco menos de 40 km de la ciudad de Macaé.

Durante el recorrido, el hombre registró diversas imágenes del paisaje y las compartió con sus allegados mediante los estados de WhatsApp, antes de perder de manera absoluta todo contacto. Horas más tarde, se confirmaría la tragedia.

El video premonitorio antes del desenlace

En una de las últimas grabaciones capturadas con su teléfono móvil, Mauricio se mostró a muy poca distancia del borde del precipicio mientras exhibía la imponente caída de agua ante la cámara. En ese registro, el mecánico pronunció una frase premonitoria que cobró un trágico significado tras su deceso: "Después de caer desde aquí, hijo mío, solo queda la muerte, ¿verdad? ¿Estás loco? ¿Quién podría sobrevivir a eso?", manifestó mientras enfocaba el vacío.

De acuerdo con el testimonio brindado por uno de sus amigos cercanos a la investigación, la intención de la víctima era posicionar su celular en un punto fijo para filmarse mientras atravesaba una formación rocosa cubierta de algas. Se trata de una superficie que, debido a la constante humedad del entorno, resulta extremadamente resbaladiza para los caminantes.

Intensa búsqueda y hallazgo del cuerpo del mecánico brasileño

Preocupados al notar que no retornaba al caer la tarde del domingo, sus amistades montaron un operativo de búsqueda independiente por la zona geográfica. Las tareas de rastreo se extendieron durante horas en medio de la oscuridad, hasta que finalmente, minutos después de la medianoche, localizaron su cuerpo sumergido en la poza natural ubicada sobre la base de la cascada.

Efectivos del Cuerpo de Bomberos se trasladaron hasta el sector para llevar a cabo las complejas maniobras de extracción y recuperación del cadáver.

Los peritajes desarrollados por los investigadores sugieren que el hombre resbaló al posicionarse sobre una roca húmeda, perdiendo el equilibrio de forma intempestiva y sufriendo un fuerte impacto en la cabeza durante la caída. Los informes forenses determinaron que la causa de muerte se debió a los traumatismos graves sufridos al precipitarse desde una altura cercana a los 80 metros. Un detalle clave para los peritos fue el hallazgo de su teléfono celular, el cual permanecía encendido en la parte superior del salto.