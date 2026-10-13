Impactante crecida del río Iguazú: qué pasará con las visitas a las Cataratas

El caudal llegó a ocho veces su nivel habitual y obligó a cerrar todo el parque el fin de semana, Qué sucederá ahora.

El Parque Nacional Iguazú retoma las visitas este martes 13 de octubre tras el descenso del caudal del río.

Por la impresionante crecida del río, las Cataratas del Iguazú cerraron este lunes. El Parque Nacional activó un protocolo de seguridad por la crecida extraordinaria del río. El lado brasilero registró un caudal siete veces superior al norma l.

El río alcanzó los 12.000 metros cúbicos por segundo, unas ocho veces el caudal habitual de alrededor de 1.500. La suba obligó a suspender los recorridos para evitar que hubiera visitantes sobre las pasarelas mientras avanzaba la crecida.

Las lluvias intensas en las nacientes brasileñas del Iguazú y en la región de la Triple Frontera alimentaron la crecida. Entre el sábado y el lunes, el caudal se triplicó, una variación que aceleró la aplicación de las medidas de seguridad.

El umbral de seguridad para cerrar la Garganta del Diablo es de 8.000 metros cúbicos por segundo. El lunes, la suba también puso en riesgo los otros paseos del parque y desembocó en la suspensión general de las visitas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Parque Nacional Iguazú Oficial (@parque.nacional.iguazu)

Qué pasará con las visitas a las Cataratas del Iguazú

Pero en las últimas horas se confirmó que el Parque Nacional Iguazú retoma las visitas este martes 13 de octubre, después del cierre preventivo del lunes por la crecida del río.

El descenso paulatino del agua permitió habilitar nuevamente los recorridos en las Cataratas del Iguazú, aunque la Garganta del Diablo sigue fuera del circuito turístico.

El aviso actualizado a las 10 de la mañana por parte de Iguazú Argentina, la empresa concesionaria, informa que los demás circuitos funcionan con normalidad. La restricción sobre la Garganta responde al aumento del caudal y sigue vigente aun después de la habilitación del ingreso al parque.

El cierre general se había dispuesto para resguardar a los turistas y la infraestructura. Las lluvias en Brasil elevaron el caudal hasta niveles que llevaron el agua cerca del piso del circuito superior, según explicó el intendente del parque, José María Hervás.

Qué horarios rigen y qué consultar antes de ir a las cataratas

El horario habitual del Área Cataratas es de 8 a 18, todos los días, incluidos los feriados. El último ingreso al parque se admite a las 16, por lo que conviene llegar con tiempo para realizar los recorridos disponibles.

Los circuitos Superior e Inferior forman parte de los paseos disponibles, junto con los senderos Macuco y Verde. El parque también ofrece el Centro de Visitantes Yvyrá Retá y el espacio Territorio Yaguareté, además de sus servicios gastronómicos y tiendas.

La concesionaria recomienda circular únicamente por senderos habilitados, respetar la cartelería y llevar calzado cómodo para caminar. Antes de trasladarse, las autoridades piden consultar el estado de los circuitos en sus canales oficiales: el monitoreo del río continúa pese a la baja del c

Cómo protegieron las pasarelas de la Garganta del Diablo

El cierre de ese circuito era anterior a esta emergencia. En agosto comenzaron los trabajos para retirar pisos y barandas de sus pasarelas, ante los pronósticos de lluvias fuertes y posibles crecidas en los meses siguientes.

“De haber estado, es probable que el agua se las hubiese llevado”, dijo Hervás a Cadena 3 sobre las pasarelas retiradas. La decisión permitió anticiparse al riesgo de que la corriente arrastrara otra vez partes de la estructura, como sucedió en otros episodios.

En 2023, el caudal superó los 20.000 metros cúbicos por segundo y desprendió más de la mitad de la pasarela. La crecida de 2022 también provocó daños y obligó a realizar reparaciones que demandaron meses antes de recuperar el paseo.

audal.