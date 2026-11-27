Las señales legislativas, la licitación del Tesoro y el alivio en el dólar dieron aire a los activos, aunque persiste la mira en los pagos de enero.

El riesgo país de la Argentina registra este viernes una caída superior a los 120 puntos básicos. Perfora nuevamente el piso de las 1.000 unidades. Esto está impulsado por las señales de gobernabilidad en el Congreso , el resultado de la última licitación de deuda en pesos y un rebote en la cotización de los bonos soberanos en dólares.

Tal cual no venían anticipando los analistas de los mercados, los avances que vaya dando el gobierno en materia de suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), van a ir marcando el pulso del mercado financiero.

El indicador que elabora el banco JP Morgan retrocedió en el inicio de la jornada 121 puntos respecto de su cierre previo de 1.067 unidades y se ubica en torno a los 946 puntos básicos alejandose del pico de 1.138 unidades alcanzado el miércoles pasado, su nivel más alto en 15 meses.

Desde el ministerio de Economía dictaminaron el cierre de tres fondos fiduciarios.

La compresión de la prima de riesgo responde en primer término al avance legislativo de proyectos clave para el oficialismo, entre ellos la media sanción para la suspensión de las PASO. Se supone que, si el proyecto pasa por la Cámara de Diputados, a la oposición se le restarían herramientas para ordenarse y generar un candidato. Todo entra en el terreno de las hipótesis.

La misma "solución" que encontró el oficialismo libertario para suplir la falta de entusiasmo popular por la reelección, procurando fracturar al peronismo en varios candidatos, podría volverse en su contra. Cada vez se incrementa la presencia de Patricia Bullrich en los medios, ofreciéndose como alternativa a Javier Milei para darle continuidad "al proyecto". ¿Qué pasaría si, al no haber PASO, el oficialismo no puede procesar la interna y también se divide?

Los cambios del Banco Central

La baja del riesgo también obedece a las modificaciones en la Carta Orgánica del Banco Central, que ahora prohíbe la emisión de pesos para asistir al Gobierno y determina nuevas maneras para elegir aturoidades y darle estabilidad.

Por otro lado, otra grata noticia para el mercado fue la aprobación del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados. Se trata de señales que los operadores interpretan como un respaldo político al programa económico.

En el plano financiero local, el mercado absorbió de manera favorable el resultado de la última licitación del Tesoro, en la que la Secretaría de Finanzas adjudicó 26,71 billones de pesos sobre ofertas por 29,16 billones.

Banco Central de la República Argentina.

La operación permitió alcanzar una renovación (rollover) del 104,87% de los vencimientos y despejar presiones de liquidez en el corto plazo a pesar del contexto financiero complicado. Un 30% de los nuevos vencimientos pasaron para después del 2028. En la anterior licitación, esa proporción fue del 5%. Serían señales de que el gobierno está pudiendo superar la barrera de las elecciones para colocar deuda local.

El movimiento bajista del indicador se apoya además en la recuperación de los títulos públicos en moneda extranjera. En la rueda previa, anotaron una suba promedio del 2,1 por ciento. Esto fue acompañado por una distensión en el frente cambiario que llevó al dólar oficial a retroceder por segunda jornada consecutiva hasta los 1.620 pesos para la venta en el Banco Nación.

En el frente externo, la apreciación del real brasileño frente al dólar contribuyó a mejorar el clima para las monedas y activos de la región, tras las jornadas de volatilidad internacional que habían castigado a los mercados emergentes durante la última semana.

Pese al retroceso de este viernes, el índice de JP Morgan todavía acumula un alza superior al 20 por ciento en lo que va de noviembre, en un escenario donde la atención de los inversores permanece enfocada en la estrategia del Ministerio de Economía para reunir entre 4.300 y 4.400 millones de dólares destinados a cubrir los vencimientos de deuda previstos para enero de 2027.