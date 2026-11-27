Cómo funciona Felpus, la plataforma gratuita que recibe avisos de todo el país, creada por un abogado proteccionista.

Un argentino desarrolló una plataforma gratuita que usa inteligencia artificial para ayudar a encontrar mascotas perdidas. La web cruza los avisos de búsqueda con los de quienes vieron a un animal en la calle o lo tienen bajo su cuidado.

El sitio se llama Felpus y su creador es el salteño Santiago Barrón. El proyecto salió de un trabajo de posgrado y empezó a funcionar el 14 de octubre. Desde entonces recibe avisos de todo el país.

A mediados de noviembre, la plataforma ya había informado 27 reencuentros. El 26 de noviembre, el contador público de Felpus ya tenía 90 reencuentros registrados por la comunidad.

Cómo funciona Felpus, el buscador de mascotas creado con Inteligencia Artificial

Felpus está disponible parea usar en todo el país. Para publicar una búsqueda se carga una foto, la fecha y la zona donde desapareció el animal.

El formulario también admite avisos de quienes encontraron una mascota y la tienen bajo su cuidado o de quienes la vieron suelta. Si el cartel ya circuló en redes, se puede subir una captura para que la página intente extraer los datos.

Bellota apareció el 8 de noviembre, tras cuatro días de búsqueda. (Foto: captura de Felpus, gentileza de Santiago Barrón)

La inteligencia artificial compara las imágenes y las descripciones, toma en cuenta la distancia entre los lugares y revisa las fechas. Con esos datos sugiere posibles coincidencias. Las personas que cargaron los avisos pueden comprobar si se trata del mismo animal con fotos anteriores, una marca del pelaje o la libreta veterinaria.

Los reportes aparecen en un mapa que muestra la zona aproximada de cada caso. Desde la ficha se puede contactar a quien publicó el aviso y consultar si la búsqueda sigue abierta. El sitio genera carteles para compartir por WhatsApp y permite imprimirlos con un código QR que lleva al reporte.

La búsqueda de Bellota

Uno de los avisos fue el de Bellota, una perra de cuatro años que se perdió el 4 de noviembre cuando estaba al cuidado de una peluquería canina en Salta. Necesitaba medicación diaria y el cartel que se armó en Felpus pasó de un grupo de WhatsApp a otro durante la búsqueda.

Felpus cruza fotos y ubicaciones para sugerir coincidencias entre los avisos. (Foto: captura de Felpus, gentileza de Santiago Barrón)

La encontraron el 8 de noviembre en una obra del barrio San Carlos, después de cuatro días de búsqueda. La llevaron a una veterinaria para hacerle controles. En Felpus, su aviso quedó marcado como "reencontrada".

El proyecto que empezó en un máster en Madrid

Barrón tiene 33 años y estudió Abogacía en la Universidad Católica de Salta. La idea de Felpus tomó forma cuando cursaba un máster en Marketing Digital en la Universidad Complutense de Madrid. Mientras trabajaba con anuncios en redes sociales, vio que una búsqueda podía circular en Facebook y la foto del mismo animal quedar en un grupo de WhatsApp.

En la casa de su familia llegaron a convivir cinco perros y más de una vez tuvieron que salir a buscarlos después de que se asustaran con la pirotecnia o se escaparan por el portón. Para su trabajo final del máster, Barrón decidió armar una página que reuniera todos esos avisos. Le llevó cerca de seis meses llegar al primer borrador.

Entre los primeros en probar la plataforma estuvo Abdul Onur, un proteccionista salteño que cargó varios avisos y ayudó a seguir los casos. Pocos días después del lanzamiento, Barrón se enteró de que una de las mascotas reportadas ya había vuelto con su familia. El nombre Felpus salió de "felpudo", por la alfombra que está en la entrada de una casa.

El 27 de octubre, la Cámara de Diputados de Salta declaró a Felpus de interés. Barrón busca sumar a veterinarias, protectoras y municipios a la red de avisos. También planea lanzar una aplicación para Android en diciembre y más adelante preparar una versión para iPhone.