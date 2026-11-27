En el último mes del año , los jubilados que perciben el haber mínimo cobrarán este monto en concepto de aguinaldo .

Aguinaldo para jubilados: el monto que cobrarán quienes reciben la mínima en diciembre 2026

El plus salarial denominado Sueldo Anual Complementario (SAC) o aguinaldo involucra a empleados de los ámbitos público y privado, empleo doméstico , jubilados y pensionados. En el caso específico de los jubilados que habitualmente reciben el haber mínimo , ¿qué monto cobrarán en concepto de aguinaldo en diciembre de 2026 ?

Habitualmente, la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) efectiviza el pago de los haberes, el bono y el medio aguinaldo en la misma fecha, según el calendario habitual. En diciembre de 2026 , la Anses paga el aguinaldo correspondiente al último mes del año entre el 9 y el 16/12 a aquellos jubilados que perciban el haber mínimo .

En concepto de aguinaldo , los jubilados que perciben los haberes correspondientes a una jubilación mínima cobrarán un total de $226.898 en diciembre de 2026 .

La Anses efectiviza el pago de los haberes, el bono y el medio aguinaldo en la misma fecha, según el calendario habitual.

Para calcular cuánto será el aguinaldo, se debe tomar en cuenta el 50% de la remuneración más alta mensual obtenida en el segundo semestre de 2026. Y un dato clave: para calcular el importe del aguinaldo, no se considera la cifra de 70 mil pesos correspondiente al bono adicional mensual que cobran mes a mes los jubilados.

En diciembre de 2026, la Anses les otorgará a los jubilados y pensionados un aumento del 2,17 por ciento, en consonancia con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado en octubre de 2026 (desde la entrada en vigencia de la fórmula de movilidad -Decreto 274/24- los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás). De esta manera, la jubilación mínima será de $453.797.

Así, el importe global que los jubilados perciben en diciembre de 2026 será de $750.695 y se desglosa de la siguiente manera:

Jubilación mínima $453.797 (incluye el 2,17 por ciento de aumento para diciembre 2026 )

Bono $70.000 (si bien el Gobierno Nacional lo viene efectivizando regularmente, lo refrenda mes a mes a través del Boletín Oficial).

Medio aguinaldo $226.898.

¿Cuál fue el monto en concepto de aguinaldo que los jubilados percibieron en junio de 2026?

En junio de 2026, los jubilados que perciben el haber mínimo cobraron $201.658,99 en concepto de aguinaldo. Es decir que, luego de seis meses, el monto correspondiente al incremento del aguinaldo fue de 25 mil pesos.

En concepto de aguinaldo, los jubilados que perciben los haberes correspondientes a una jubilación mínima cobrarán un total de $226.898 en diciembre de 2026.

¿Cuáles son los importes de la PUAM y las pensiones no contributivas en diciembre de 2026?