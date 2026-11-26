La camioneta estaba esperando que se habilitara el semáforo para avanzar cuando fue impactada desde atrás por un camión con acoplado. Una mujer sufrió lesiones.

Este jueves por la mañana se registró el primer accidente de tránsito en el sector ya habilitado de la obra de Avenida Mosconi , en la ciudad de Neuquén , en un episodio vial que involucró a un camión con acoplado y a una camioneta pickup. Pese a la violencia de la colisión y a lo llamativo de la escena, no se reportaron personas heridas de gravedad y el momento posterior al impacto quedó registrado en videos tomados por vecinos y automovilistas que circulaban por el lugar.

De acuerdo con los datos aportados por un testigo en diálogo con LM Neuquén , el episodio ocurrió alrededor de las 9.55 de este jueves 26 de noviembre en la intersección con la calle Intendente Mango . En ese cruce, una camioneta Nissan Frontier color azul se encontraba detenida de manera correcta sobre la calzada, esperando que el semáforo le habilitara el paso, cuando fue embestida desde atrás por un camión con acoplado que transitaba por el mismo carril. "No frenó en ningún momento, la chocó como venía", expresó.

La fuerza del golpe quedó en evidencia por el desplazamiento que sufrió el rodado menor tras recibir el impacto: el camión empujó a la camioneta pickup al menos unos 40 metros antes de lograr detener su marcha. En el interior de la Nissan viajaban dos hombres en los asientos delanteros y una mujer en la parte trasera junto a un nene. A raíz de la sacudida provocada por el choque por alcance, la mujer que iba en la parte trasera sufrió una lesión por latigazo cervical.

Tras el impacto, el camión involucrado quedó detenido sobre un carril derecho de la Avenida Mosconi, bloqueando el paso a los automovilistas que intentaban cruzar por la calle Intendente Mango. Esa posición del transporte de carga generó demoras y complicaciones en la circulación vehicular, un escenario que se volvió todavía más complejo porque a las consecuencias del accidente se sumaron las propias restricciones y movimientos de la obra que se está ejecutando en la zona.

La secuencia posterior al choque fue filmada por automovilistas y vecinos que pasaban por el sector, quienes expresaron su malestar e indignación por lo que consideraron una falta de precaución a la hora de circular por un tramo que fue habilitado hace poco tiempo.

Mientras tanto, los ocupantes de ambos vehículos constataron y registraron los daños ocasionados en cada rodado y procedieron a intercambiar documentación de rigor tras el siniestro. A la mujer le ofrecieron asistencia desde varios comercios de la zona, pero dijo que tenía que irse al Aeropuerto.

Los dueños de la camioneta se retiraron luego de un largo rato, en tanto que el camión quedó en la calzada por los daños provocados en su parte delantera. "Siempre hay presencia policial entre Chaneton y Gatica, esta vez no", expresó el testigo.

El hecho se produjo exactamente en el primer tramo completo y habilitado de la Avenida Mosconi, cuya transformación comenzó a hacerse visible con la apertura de sus primeros 200 metros el 9 de noviembre.

Ese sector, ubicado entre las calles Chaneton y Gatica, permite anticipar cómo quedará el emblemático corredor vial de la capital neuquina, una intervención urbana que suma nuevos carriles para los vehículos, ciclovía, veredas renovadas, arbolado y espacios destinados al estacionamiento.

A pesar de tratarse de una zona recién intervenida y con infraestructura renovada, este episodio marcó el primer accidente de tránsito registrado en los sectores ya habilitados de la Avenida desde el inicio de la importante obra.