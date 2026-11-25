Fue este miércoles en el 2º Congreso Neuquino de Transición Energética, que convocó a más de 400 participantes del sector.

Calf y el EPEN abrieron el debate en Neuquén de la transición energética.

CALF y el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN ) realizaron este martes 24 y miércoles 25 de noviembre, el 2º Congreso Neuquino de Transición Energética , que contó con la participación de más de 400 participantes del sector, referentes del ámbito académico, institucional y empresarial, tanto regional como nacional como así también autoridades provinciales e intendentes de la región.

Bajo el lema “Construyendo el sistema energético del futuro”, se llevaron a cabo dos jornadas en las que se generaron espacios de intercambio y debate sobre el crecimiento de la demanda, las necesidades de inversión, la modernización de la infraestructura y la incorporación de energías renovables.

La apertura contó con la presencia del presidente de CALF, Marcelo Severin i acompañado por integrantes del Consejo de Administración, y del presidente del EPEN, Mario Moya, junto a miembros del directorio del organismo provincial.

Puntos del debate

Durante la apertura, el presidente del EPEN, Mario Moya, agradeció el trabajo conjunto de ambas instituciones y destacó la importancia de incorporar la perspectiva de los municipios al debate.

Luego hizo uso de la palabra la secretaria general de CALF, Yenny Fonfach, quien fue la encargada de dar la bienvenida a los participantes y agradecer el interés y el compromiso demostrado en esta segunda edición del encuentro.

Por su parte, la secretaria institucional de CALF, Agustina Creide, participó del panel “¿Qué habilidades necesita la energía del futuro?”, donde planteó que la transición energética también está vinculada con la soberanía.

“Hablar de transición energética significa hablar de soberanía. Para lograrlo, la capacitación es fundamental: necesitamos aprender constantemente, reconvertirnos y actualizarnos. La multidisciplina y el trabajo en equipo son indispensables, al igual que saber comunicar”, reflexionó.

Creide también puso en valor el compromiso social de CALF en materia de formación, al recordar que, desde hace más de 40 años, la Cooperativa brinda capacitación gratuita en oficios a través de su área de formación, con propuestas vinculadas a las demandas del mercado laboral. A esto se suman los talleres de energía que se desarrollan en distintos barrios de la ciudad, acercando conocimientos y herramientas a la comunidad.

En el ámbito educativo, Agustina Barahona, consejera de CALF y directora ejecutiva del EPEN, presentó dos publicaciones de la autora Silvia Mauti: “Descubriendo Vaca Muerta” y “La energía que cuida el planeta”. Se trata de dos materiales, desarrollados conjuntamente por CALF y el EPEN, que están destinados a estudiantes de escuelas primarias y secundarias.

En el marco del panel “La distribuidora del futuro”, Sergio Fernández Novoa, gerente de TIC, expuso sobre los desafíos de las distribuidoras eléctricas frente al crecimiento de la demanda, la modernización de las redes y la gestión de datos.