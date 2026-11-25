Vialidad Nacional dispuso restricción total para todo tipo de vehículos. Equipos en camino para restablecer la circulación.

La Ruta Nacional 234 permanece cortada por completo en la provincia de Neuquén. Vialidad Nacional informó este miércoles 25 de noviembre, en un comunicado oficial de transitabilidad difundido a las 6:15, una restricción total de circulación para todo tipo de vehículos en el kilómetro 29.

Según el parte, el corte se debe a un desmoronamiento de tierra y rocas de gran porte sobre la calzada. El organismo precisó que personal y equipos ya se dirigen al lugar para restablecer la circulación.

En una fotografía del sector se ven bloques de considerable tamaño distribuidos sobre el asfalto, de lado a lado de la ruta.

Vialidad Nacional pidió a los usuarios respetar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar y mantenerse informados a través de los canales oficiales de comunicación.

Una ruta que ya sufrió cortes este año

La Ruta Nacional 234 es una carretera asfaltada de 57 kilómetros que se extiende entre la Ruta Nacional 40, en el paraje La Rinconada, y la Ruta Nacional 237.

No es la primera vez en 2026 que la traza tiene problemas. El 12 de julio, Vialidad Nacional alertó por una reducción de calzada entre los kilómetros 52 y 54, a causa del desprendimiento de rocas sobre la ruta. En agosto, la ruta quedó cortada por hielo y nieve entre los empalmes con las rutas 237 y 40. Ya hubo cortes anteriores en Neuquén por el mal tiempo.

Hasta el momento no hay precisiones sobre la hora estimada de reapertura.

Pasos internacionales: cómo están

Mientras la Ruta 234 sigue cortada, los pasos internacionales de la provincia se encuentran habilitados: Cardenal Samoré, Pino Hachado, Icalma y Mamuil Malal. En todos rige la portación obligatoria de cadenas físicas.

El estado actualizado de las rutas nacionales de Neuquén puede consultarse en el sitio oficial www.argentina.gob.ar/rutasnacionales.