Una patrulla verificó su identidad en el barrio Ruca Luhe de Vista Alegre y el sistema alertó sobre una captura nacional por robo agravado.

Cayó en un control de rutina y saltó que era prófugo de Tucumán: deberá rendir cuentas

Un hombre que permanecía prófugo de la justicia de Tucumán fue capturado en las últimas horas durante un control policial de rutina en la localidad de Vista Alegre . El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría N°49 , quienes lograron identificar y demorar al sospechoso mientras realizaban tareas de prevención en la vía pública.

Según informaron fuentes policiales, el operativo tuvo lugar en el sector de la Chacra N°3 de La Cereza, dentro del barrio Ruca Luhe . Allí, una patrulla que desplegaba recorridas preventivas y controles de identificación de personas interceptó a un hombre para verificar su identidad , como parte de los dispositivos habituales que buscan reforzar la seguridad en la zona.

Al solicitarle su documentación y cargar sus datos filiatorios a través del Centro de Análisis policial , el sistema arrojó una alerta inmediata. De acuerdo con la información oficial, el individuo registraba un pedido de captura vigente a nivel nacional, emitido en el marco de una grave causa judicial caratulada como robo agravado .

El requerimiento judicial había sido librado con la intervención de la Cámara Penal Conclusional de la ciudad de San Miguel de Tucumán, tribunal que seguía de cerca su paradero tras declararlo en rebeldía.

Ante la confirmación del pedido de captura, los uniformados procedieron de inmediato a su demora en el lugar, siguiendo los protocolos de actuación vigentes para personas privadas de la libertad.

Posteriormente, quedó alojado en la sede policial a la espera de las directivas judiciales correspondientes, mientras se activan las comunicaciones formales entre la Justicia local y los magistrados tucumanos para coordinar los pasos procesales a seguir y evaluar su eventual traslado hacia esa provincia.

Tomaba alcohol en la calle, la identificaron y tenía dos pedidos de captura por robo

Un procedimiento preventivo realizado durante la noche del domingo 22 terminó con la demora de una mujer que era buscada por la Justicia. El operativo estuvo a cargo de efectivos policiales de la División Motorizada de Centenario, quienes realizaban recorridas de vigilancia en inmediaciones de la calle Honduras casi Perú.

En ese sector, los uniformados observaron a una mujer que se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública, motivo por el cual procedieron a interceptarla para realizar una identificación de rutina.

Al cargar y verificar sus datos personales en el sistema policial, los efectivos constataron que sobre ella pesaban dos pedidos de captura y detención vigentes, ambos vinculados a una causa judicial por el delito de robo simple.

Ante la confirmación de las órdenes judiciales activas, los motoristas solicitaron de inmediato la intervención y el apoyo del personal de la Comisaría 52°, jurisdicción correspondiente al sector.

Una vez en el lugar, los agentes concretaron el traslado de la mujer hacia esa unidad policial para llevar adelante las actuaciones de rigor, quedando finalmente a disposición de la autoridad judicial interviniente.