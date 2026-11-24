El operativo se concretó este lunes al mediodía en el Paso Internacional Pino Hachado. Lo buscaban tanto en Neuquén como en San Juan por una seguidilla de violentos robos.

En el marco de un despliegue marcado por estrictas medidas de seguridad y una estrecha cooperación internacional, efectivos de la Policía del Neuquén concretaron el lunes 23 de noviembre la recepción de un hombre de 34 años y de nacionalidad chilena que había sido extraditado desde el país vecino. El individuo pesaba con múltiples pedidos de captura vigentes emitidos por la Justicia argentina , en el marco de diversas causas penales vinculadas a delitos graves contra la propiedad tanto en territorio neuquino como en la provincia de San Juan.

El procedimiento oficial de entrega tuvo lugar el lunes alrededor de las 13 horas , en las instalaciones del Paso Internacional Pino Hachado , el cruce fronterizo que conecta la región cordillerana neuquina con la región de La Araucanía en Chile . Para garantizar el traslado seguro del detenido y evitar cualquier intento de fuga o incidente durante la operación, se montó un importante dispositivo policial en la zona limítrofe.

La recepción y custodia del extraditado estuvo a cargo de personal especializado de la División Recaptura de Evadidos , quienes trabajaron de manera conjunta con agentes de la Oficina Delitos Vinculados al Microtráfico y Leyes Especiales . Ambas unidades operativas dependen directamente del Departamento Delitos contra la Propiedad y Leyes Especiales de la fuerza provincial, áreas que venían siguiendo de cerca los movimientos del sospechoso desde hace bastante tiempo.

Una ardua investigación con resultados positivos

Según informaron fuentes oficiales, la localización y posterior captura del prófugo en territorio chileno no fue producto de la casualidad, sino el resultado de una prolongada y meticulosa tarea de inteligencia. En este proceso resultó fundamental el intercambio de información y la articulación operativa entre la Policía del Neuquén, la organización policial internacional Interpol y la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

Una vez que las autoridades trasandinas lograron ubicarlo y detenerlo, se activaron los mecanismos legales y las gestiones diplomáticas entre ambos países para tramitar formalmente su extradición hacia la República Argentina.

¿Qué delitos cometió?

El historial delictivo que motivó la búsqueda internacional del ciudadano chileno incluye hechos de extrema gravedad. En la provincia del Neuquén, la Justicia lo requiere en el marco de investigaciones por reiterados delitos contra la propiedad, destacando causas caratuladas como robos calificados cometidos en poblado y en banda, muchos de ellos ejecutados bajo la violenta modalidad conocida como "entraderas", en la que los delincuentes sorprenden a las víctimas al ingresar o salir de sus domicilios.

Sin embargo, su accionar delictivo no se limitaba únicamente a la Patagonia. De acuerdo con los registros judiciales, el hombre de 34 años también contaba con pedidos de captura activos solicitados por autoridades judiciales de la provincia de San Juan. En esa jurisdicción cuyana, los investigadores lo vinculan directamente con una serie de robos de importante magnitud, lo que lo convertía en un objetivo prioritario para las fuerzas de seguridad de ambas regiones.

Tras cumplimentar los trámites migratorios y aduaneros de rigor en el complejo fronterizo de Pino Hachado, el detenido quedó alojado bajo estricta custodia policial de las fuerzas neuquinas. En las próximas horas será puesto formalmente a disposición de la Justicia neuquina para avanzar con las audiencias de formulación de cargos y definir su situación procesal, mientras se coordinan las actuaciones pendientes con los tribunales sanjuaninos.