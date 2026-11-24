Las actividades académicas se suspendieron tras conocerse la noticia del fallecimiento de la mujer que se desempeñaba en una institución de la capital provincial.

La comunidad educativa de un emblemático secundario del oeste de la ciudad de Neuquén se encuentra conmocionada por la pérdida de una de sus integrantes. Se trata de una portera que se desempeñaba en el CPEM 69 “Carlos Fuentealba ” de esta ciudad, cuyo fallecimiento fue confirmado por el equipo directivo de esa institución.

A través de un comunicado, que compartió en redes sociales con el resto del colegio, se informó de la muerte de la portera. “Lamentamos el fallecimiento de nuestra compañera auxiliar de servicio , Angélica Cayunir. En estos momentos de dolor, extendemos nuestras condolencias a su familia y seres queridos”, confirmaron desde el CPEM 69.

E inmediatamente anunciaron que para este martes 24 de noviembre no se iban a dictar clases. “Informamos que en el día de la fecha se suspenden las actividades en los tres turnos a partir de las 9.30 debido al fallecimiento de nuestra compañera Angélica Cayunir”, comunicaron a las familias y estudiantes.

Mensajes de dolor y pesar por la pérdida de la trabajadora

No sólo desde el secundario donde trabajaba enviaron mensajes de dolor a sus familiares y colegas. También desde el gremio estatal ATE enviaron sus condolencias por la irreparable pérdida de una de sus afiliadas.

Desde ATE Neuquén postearon: "Acompañamos en este difícil momento a los familiares, amigos y compañeros de trabajo de Angélica Cayumir, trabajadora auxiliar de servicio del CPEM 69, ante su fallecimiento". Al tiempo que enviaron sus "más sinceras condolencias y un abrazo solidario a sus seres queridos".

Además, colegas manifestaron su pesar. "Hermosa persona angelica. Fuimos compañeras de pileta en Alta Barda, siempre fue cariñosa y buena onda. QEPD, consuelo para su familia", la recordó Miriam Sagaseta.

"Qué triste noticia, excelente compañera y sobre todo buena persona. Un abrazo a sus niñas y a su familia, que encuentren el consuelo que necesitan. Abrazos", escribió Nadia Nuñez.

"Mí más sentido pésame para todas su familia. Gran compañera", coincidieron Zulemita, Isaías, Fabiana. Élida y Marcela, entre tantos otros colegas de trabajo.