Entre el 15 y el 22 de noviembre hubo gran concurrencia en el río Limay pese al viento. Pidieron respetar horarios y consultar a los guardavidas.

La Municipalidad de Neuquén dio a conocer el primer balance de actuaciones del Operativo Seguridad Balnearia en las costas habilitadas de la ciudad, correspondiente al período comprendido entre el 15 y el 22 de noviembre .

A pesar de que durante el último fin de semana largo se registraron jornadas ventosas, una importante cantidad de vecinos y turistas se acercó a la costa del río Limay , donde los guardavidas llevaron adelante alrededor de 300 actuaciones preventivas .

Según explicó el subsecretario de Medioambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, en declaraciones al noticiero de Canal 7, la respuesta del público fue muy positiva tanto en los balnearios como a lo largo del paseo costero, donde los visitantes aprovecharon los espacios verdes, sanitarios y parrillas municipales.

Horarios de guardavidas en los balnearios

Actualmente, el servicio preventivo funciona en los balnearios Valentina Sur, Sandra Canales, Gustavo Fahler y Municipal, en el horario de 15 a 20 horas, esquema que se mantendrá hasta el próximo 1 de diciembre, cuando comenzará formalmente la temporada de verano con un despliegue total de 163 guardavidas en todos los balnearios y en aquellos sectores costeros que, sin estar habilitados oficialmente, la gente utiliza de hecho como lugar de recreación.

Omar Novoa

Además del personal apostado en la costa, el dispositivo cuenta con servicio de ambulancias, presencia policial y un equipo náutico equipado con motos de agua y embarcaciones semirrígidas que recorren el río Limay en toda su extensión.

Recomendaciones para bañistas y alerta por las tablas SUP

De cara a los días de buen clima pronosticados a partir de esta semana, Baggio insistió en la importancia de concurrir únicamente a los balnearios habilitados dentro del horario de cobertura y dialogar previamente con los guardavidas antes de ingresar al agua. “El guardavidas es el primer informe turístico que hay en la costa de la ciudad. Es fundamental acercarse y preguntar cómo está el río, cuáles son las condiciones para ingresar y dónde están los sectores más o menos peligrosos, porque el Limay es un río de montaña, de aguas frías, que tiene remolinos, correntadas más fuertes o menos fuertes y pozones que hay que respetar”, advirtió el funcionario.

Por su parte, Gabriel Rambado, director de Seguridad Balnearia, señaló que el principal foco de intervenciones y asistencias en el agua durante los últimos días estuvo directamente vinculado al uso recreativo de tablas SUP (Stand Up Paddle).

“Es lo que hoy atendemos en el agua con mayor frecuencia porque hay mucha inestabilidad arriba de una tabla. Muchas veces una persona se da vuelta porque tiene poco manejo y no recibió una indicación o educación a la hora de comprarla; entonces la inflan en Valentina y bajan hasta el Fahler como pueden”, explicó Rambado, detallando que el dispositivo municipal dispone de embarcaciones, motos de agua y cuatriciclos por tierra para asistir rápidamente a quienes quedan varados en medio del río Limay.