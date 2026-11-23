La competencia reunió a equipos de Neuquén y otras provincias en una jornada de deporte, recreación y contacto con la naturaleza.

La iniciativa convoca a equipos a participar de una carrera de 200 metros en "botes dragón".

El río Limay fue escenario este sábado 21 de noviembre de la primera edición del Dragón Fun , una propuesta deportiva y recreativa que reunió a equipos de distintas provincias en la Reserva Rincón Limay, en el sector de China Muerta, Plottier .

La actividad fue organizada por Quatro Vientos Aventura y Kaan Lai , y contó con la participación de la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves , quien también se sumó a la competencia.

La iniciativa convocó a equipos de empresas, instituciones, clubes y grupos de amigos para participar de carreras de 200 metros en embarcaciones conocidas como botes dragón . La propuesta combinó navegación, actividad física y trabajo en equipo, en un entorno natural característico de la región.

Durante la jornada, Esteves dio la bienvenida a los equipos provenientes de otras provincias y destacó el valor ambiental del río Limay, así como la importancia de generar actividades turísticas y recreativas que promuevan su disfrute responsable.

“Este gobierno es aliado de prestadores como Quatro Vientos para que estas cosas sucedan. Necesitamos trabajar en equipo para cuidar nuestra provincia, cuidar nuestros entornos naturales. Para nosotros todo se hace en equipo y vamos a estar acompañando este tipo de actividades”, expresó la ministra.

Deporte, naturaleza y trabajo en equipo

La competencia se desarrolló en embarcaciones de dragón, una modalidad de navegación en la que los participantes deben coordinar sus movimientos y mantener un ritmo compartido para avanzar sobre el agua.

Cada equipo estuvo conformado por diez palistas, una persona encargada de marcar el ritmo con un tambor y un timonel. La dinámica permitió combinar el desafío deportivo con una experiencia de integración y cooperación entre los participantes.

La propuesta estuvo dirigida tanto a personas con experiencia en navegación como a quienes se acercaron por primera vez a esta disciplina, mediante instancias de preparación previa y equipamiento provisto por la organización.

La primera edición del Dragón Fun permitió incorporar una nueva experiencia al calendario de actividades recreativas y deportivas vinculadas con el río Limay, uno de los principales atractivos naturales de la región.

Turismo y cuidado de los ambientes naturales

Quatro Vientos es una prestadora turística habilitada por el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales para desarrollar actividades náuticas en el río Limay.

La realización de este encuentro puso en valor las posibilidades de articulación entre el Estado y los prestadores privados para ampliar la oferta de experiencias turísticas, promover la participación y fortalecer el vínculo de la comunidad con sus espacios naturales.

La Reserva Rincón Limay, donde se desarrolló la competencia, constituye un entorno de especial valor paisajístico y ambiental, en el que conviven el río, la vegetación ribereña y las bardas características de la región.

En ese marco, la primera edición del Dragón Fun combinó deporte, recreación y encuentro, con el cuidado del ambiente como parte central de una propuesta que busca consolidarse entre las actividades turísticas y recreativas de Neuquén.