La Fiesta del Chivito y los eventos deportivos fueron la clave para potenciar la actividad este fin de semana. Las expectativas para la temporada de verano.

Apalancado por los eventos deportivos y la Fiesta del Chivito , el turismo dejó 15 mil millones de pesos en la provincia de Neuquén este fin de semana largo. En promedio, la ocupación de los destinos turísticos fue del 75% y marcó una tendencia para el inicio de la temporada de verano y una calendario de más de 70 fiestas populares que congregarán a miles de personas en distintas localidades neuquinas.

El subsecretario de Turismo de la provincia, Sergio Sciacchitano, repasó los números que dejó este fin de semana largo en Neuquén, en el que se destacaron algunos eventos clave como principales motores de la actividad: la Fiesta del Chivito en Chos Malal, la Calvario Race en Villa Pehuenia y el Gran Fondo de los 7 Lagos en el sur de la provincia.

"Tuvimos un fin de semana muy movido para la actividad, ya habíamos cerrado el viernes con un piso de reservas cercano al 60%", dijo el funcionario y agregó que los datos provisorios del fin de semana señalan una ocupación promedio que superó el 75% en todos los destinos de la provincia.

"Este fin de semana marcó un ingreso superior a los 15 mil millones de pesos y más de 50 mil pernoctes", dijo sobre un fin de semana largo que marcó la tendencia para la temporada de verano, en la que los eventos deportivos, las fiestas populares y los paisajes cordilleranos suelen ser los principales puntos de atracción para el turismo.

Según los cálculos del Ministerio, el gasto promedio por turista por día fue de aproximadamente 250 mil pesos, lo que incluye alojamiento, gastronomía y alguna actividad complementaria.

Turismo de cercanía en un escenario complejo

Para el subsecretario, los niveles de ocupación alimentan las expectativas de los operadores en un contexto macroeconómico difícil. "Hay que tener en cuenta que viene otro fin de semana largo y estamos a fin de mes por lo que no todo el mundo tiene disponibilidad para tomarse el fin de semana", dijo y agregó: "Estamos próximos al inicio de la temporada y aún así tuvimos un fin de semana movido, lo que marca tendencia de lo que queremos para el verano".

Sciacchitano aclaró que la mayor porción de la ocupación hotelera de este fin de semana provino de viajeros de localidades neuquinas o provincias vecinas. Aunque algunos eventos, como el Gran Fondo de los 7 Lagos, atrajeron visitantes de Chile, Uruguay o Brasil, el grueso de los turistas llegaron desde punto más cercanos, algo que se evidenció aún más en la Fiesta del Chivito.

Para el funcionario, su papel será fundamental en un contexto en el que el turismo receptivo se ve todavía resentido por la falta de competitividad del tipo de cambio. A eso se suma un nuevo factor: la devaluación del real brasilero beneficia a los destinos de ese país y fortalecer el turismo emisivo, de neuquinas que viajan a las playas de Brasil.

Sin embargo, desde la provincia son optimistas. Además de los buenos números de este fin de semana, apuestan a la tracción que generan las fiestas populares y los eventos deportivos o culturales en distintas localidades de Neuquén.

A eso se suma una oferta turística cordillerana que no depende tanto de los factores climáticos como ocurre en la Costa Atlántica. Este punto toma más relevancia ahora, con la inestabilidad meteorológica que introdujo el fenómeno de El Niño.

"Se están tomando todos los recaudos desde los organismos vinculados a la seguridad, para prevenir sobre todo que no haya situaciones de peligro para los turistas y residentes, pero la región ofrece muchas actividades para hacer que no dependen exclusivamente del clima", dijo el subsecretario.

El fin de semana, en números

Desde el Ministerio de Turismo de la provincia calcularon que más de 20 mil personas viajaron por los diferentes destinos de la región. Chos Malal, sede de la Fiesta del Chivito, tuvo ocupación completa, y lo mismo ocurrió en las localidades cercanas del norte neuquino, que hasta el viernes ya tenían un 85% de reservas y se quedaron sin plazas disponibles durante el fin de semana.

En total, se estima que por la fiesta popular pasaron unas 25 mil personas durante las tres jornadas de actividades tradicionales.

En San Martín de los Andes y Villa La Angostura, el principal foco de atracción fue el Gran Fondo de los 7 Lagos, que reunió a tres mil competidores, sus acompañantes y otros aficionados al ciclismo no sólo de otras provincias argentinas sino de países limítrofes.

San Martín también convocó a los aficionados a los autos deportivos con un evento especial. Y se registraron números positivos en Neuquén capital y en Villa Pehuenia - Moquehue a partir de la celebración de la Calvario Race.

"La presencia de Lionel Scaloni le da un marco relevante, que partcipe todos los años el técnico de la selección argentina marca lo que significa esta carrera para la provincia", afirmó Sciacchitano.

Las cifras del fin de semana marcan la pauta de lo que viene, no sólo para el fin de semana largo del 7 y 8 de diciembre, sino para una temporada de verano atravesada por eventos como foco de atracción turística.