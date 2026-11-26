La salida de un referente libertario para apoyar a una colectora de La Neuquinidad abrió la puerta para consolidar otra franquicia local afín a Javier Milei.

En la política, algunos símbolos no suelen ser tan inocentes como parecen. La Libertad Avanza construyó su identidad en torno a la figura del león, asociada a la fuerza y a la ruptura, y la acompañó con el color violeta alrededor de Javier Milei . En Neuquén, el partido que hoy aspira a contener a los dirigentes libertarios en desacuerdo con la conducción provincial eligió otro felino: un puma sentado sobre una roca, en actitud serena, junto a una araucaria.

Se trata del partido Arriba Neuquén , que fue el espacio original por el cual Nadia Márquez fue diputada provincial y que después saltó al Congreso Nacional, y que hoy reclama la identidad de "libertarios puros", y que pretende contener la posible fuga para sumarle a La Neuquinidad. Es el partido que fundaron la diputada Giselle Stillger y Leandro López , que hoy aspiran a sumar diputados y representación provincial.

El puma es un animal propio de la fauna patagónica y de la cordillera, que algunos podrían leer como una versión más austera del emblema libertario. Es probable que quienes diseñaron el logo no hayan tenido en cuenta esa interpretación. Sin embargo, a menos de tres meses de las elecciones provinciales del 14 de febrero, la imagen adquiere un sentido político: buscar convertirse en el destino de quienes se alejan de La Libertad Avanza.

La diputada provincial Giselle Stillger del espacio Arriba Neuquén.

Gabriel Gómez es docente y reside en San Martín de los Andes. Durante varios años fue el principal referente del espacio de Javier Milei en la región cordillerana. Estuvo a cargo del armado territorial de La Libertad Avanza en la Zona Sur, impulsó la afiliación de buena parte de la militancia de la región y en 2025 recibió en esa ciudad al entonces ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona.

Fuga en La Libertad Avanza: ¿Son muchos?

Esta semana, Gómez hizo pública su salida del partido mediante un video difundido en redes sociales. Dentro de La Libertad Avanza, su alejamiento ya era conocido y le bajaron el precio a esa salida. "Solo buscaba un cargo", dijeron desde el entorno libertario a LM Neuquén.

En septiembre de 2025 había cuestionado con dureza la estrategia electoral del espacio y había advertido que, si no se modificaba el rumbo, iban a "chocar la Ferrari". Desde entonces, mantuvo un prolongado silencio.

"Me callé un año", explicó ahora. Si bien no mencionó a Nadia Márquez, senadora nacional y responsable de la conducción de La Libertad Avanza en la provincia, sus críticas apuntaron en esa dirección: "Los valores por los cuales fundamos este espacio hoy ya no están en la conducción provincial".

El destino elegido tiene un significado particular. "Vuelvo al origen, vuelvo al partido que prestó el sello a Milei", afirmó. Gómez planteó como objetivo "llevar la voz del interior" a la Legislatura y concluyó con una frase que en el entorno libertario fue interpretada como un mensaje directo: "Vamos a tratar de demostrar que también se puede llegar sin trampa, con valores y con palabras".

El partido que prestó su sello

Arriba Neuquén no es una fuerza nueva. Su acta de fundación data de noviembre de 2021 y, antes de adoptar el ideario libertario, fue el referente provincial de Horacio Rodríguez Larreta, presidente (junto con el PRO), pero tras la irrupción de Milei se reconvirtió, como todos en ese espacio.

En junio de 2023 firmó un acuerdo para adherir su boleta a La Libertad Avanza. Ese año, cuando el partido de Milei aún no contaba con personería jurídica propia en Neuquén, fue la herramienta electoral con la que Nadia Márquez accedió primero a la Legislatura provincial y luego al Congreso de la Nación.

Arriba Neuquén tiene el lobo de un puma, fue modificado.

En las elecciones provinciales de abril de 2023, Arriba Neuquén compitió como colectora de la candidatura de Rolando Figueroa y obtuvo dos bancas, que correspondieron a Márquez y a Carlos Coggiola.

Cuando Márquez asumió como diputada nacional, su lugar en la Legislatura fue ocupado por Gisselle Stillger, quien actualmente conduce el partido junto a Leandro López.

El escenario presenta una paradoja. El partido que le permitió a Márquez su primera candidatura se ofrece hoy como alternativa para quienes se distancian de su conducción. Además, mientras La Libertad Avanza debate el grado de acercamiento con el gobernador, Arriba Neuquén ya definió su posición: forma parte del armado de Figueroa y se presenta como la expresión libertaria dentro de La Neuquinidad.

Un armado en expansión

El crecimiento del partido no se limita a la Legislatura. López es candidato a intendente de la ciudad de Neuquén y, en los últimos días, la concejala Denisse Stillger dejó el bloque del PRO en el Concejo Deliberante para conformar un bloque unipersonal de Arriba Neuquén. La edil aclaró que la decisión fue consensuada con la dirigencia del PRO y que no implica una ruptura con ese partido.

En la lista de candidatos a diputados provinciales, según pudo saber LM Neuquén, Gisselle Stillger ocupará el primer lugar, en busca de un segundo mandato, y Gómez el segundo. Se trata de una posición de visibilidad, aunque no garantiza el acceso a una banca.

Los votos que necesita

La Legislatura del Neuquén está integrada por 35 diputados, elegidos en distrito único mediante el sistema D'Hondt. Para participar en la distribución de bancas, cada partido debe superar un piso del 3% de los votos válidos. En 2023, obtener un escaño requirió cerca de 12.000 votos.

En esa elección, Arriba Neuquén alcanzó 14.492 votos, equivalentes al 3,65%, un caudal que le permitió acceder a dos bancas. No obstante, aquel resultado estuvo acompañado por un factor que hoy no está presente: el partido llevaba la representación de Milei en un momento de fuerte crecimiento libertario. En esta oportunidad, deberá competir contra esa misma fuerza.

Leandro López y Nadia Márquez. Compartían en el pasado el mismo partido. La actual senadora dio el salto hacia La Libertad Avanza.

Si se toma como referencia el escenario de 2023, no basta con que el partido supere el piso electoral. Para que Gómez acceda a una banca, Arriba Neuquén necesitaría alcanzar nuevamente alrededor de 14.500 votos. Con un padrón más amplio y una oferta electoral más fragmentada, esa cifra podría ser mayor. Sin el respaldo de la marca libertaria, el desafío para el candidato de la cordillera resulta considerable.

¿Casos aislados o una tendencia?

La salida de Gómez no es la única. La diputada Brenda Buchiniz también se alejó del espacio y conformó su propia fuerza, mientras que el malestar con la conducción de Márquez se manifiesta en distintos puntos de la provincia. El interrogante, tanto dentro como fuera de La Libertad Avanza, es si se trata de alejamientos puntuales o del inicio de un desplazamiento mayor.

Para Arriba Neuquén, la apuesta tiene un componente simbólico: presentarse como el espacio original de las ideas libertarias en la provincia, anterior a la llegada de La Libertad Avanza. Para el partido de Milei, en cambio, el riesgo es que cada salida refuerce los cuestionamientos a su conducción provincial.

El resultado del 14 de febrero permitirá determinar si los dirigentes que abandonaron La Libertad Avanza logran un lugar en la Legislatura o si el puma, como ocurre en la cordillera, deberá avanzar en soledad.