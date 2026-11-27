El momento quedó marcado por el silencio y la conmoción cuando entrevistaban a la madre del joven desaparecido.

Una cobertura periodística terminó convirtiéndose en un momento desolador. Durante una cobertura en vivo sobre la desaparición de un chico, la policía lo encontró muerto mientras le realizaban una entrevista a la mamá.

Nicolás Daniel Pereyra tenía 19 años, estaba buscado intensamente desde el miércoles 25 de noviembre cuando desapareció en Dique Luján. Eran cerca de las 17 horas cuando ingresó al agua en el Canal Villanueva, en el partido de Tigre . Tras las tareas de las autoridades, todo terminó de la peor manera.

En horas de la tarde del jueves se vivió un momento dramático durante una cobertura en vivo de A24. Mientras su familia aguardaba novedades y reclamaba la continuidad de los rastrillajes, se conoció que Prefectura había realizado un hallazgo en el lugar.

El momento quedó marcado por el silencio y la conmoción cuando entrevistaban a la madre del joven desaparecido, llegó la noticia que nadie quería escuchar: habían encontrado su cuerpo.

Así fue el momento en que encontraron el cuerpo del joven desaparecido

El periodista Fabián Rubino entrevistaba a los familiares del joven en medio de la transmisión en vivo, cuando la familia recibió la información y uno de sus integrantes se acercó al cronista para pedirle que dejara de filmar.

“Por favor, porque te rompo la cámara. Apagá, que no quiero que muestre cuando aparezca”, le dijo en un momento de angustia.

Ante el pedido, el equipo periodístico dejó de registrar de cerca la situación y evitó mostrar imágenes que pudieran afectar la intimidad de los familiares.

Antes de conocerse la noticia sobre una hallazgo, Soledad, la mamá del joven, había contado la desesperación que atravesaba la familia. Según relató, habían realizado cinco visitas a Prefectura y cuatro a la comisaría. Según su testimonio, los equipos de búsqueda llegaron recién alrededor de las 7.30 de la mañana.

"Estuvimos toda la noche, aparecieron hoy recién a las 7 y media de la mañana porque fuimos cinco veces a prefectura y cuatro veces a la comisaría a pedir, por favor, que empiecen la búsqueda, que queremos encontrar, queremos saber dónde está Nico, qué pasó con él. Nada, eso, lo único que pedimos, que lo busquen, que lo busquen y hasta que no lo encuentren, no lo dejen de busca", había manifestado.

Nicolás fue visto por última vez el miércoles cuando estaba con un grupo de amigos y entró al agua. Dos de ellos intentaron ayudarlo, pero no lograron rescatarlo. En la misma situación también estuvo en riesgo un chico de 13 años, que sí pudo ser asistido.

Vecinos advirtieron sobre la fuerza de la corriente en esa zona. "Y hay corriente, hay carteles que dicen prohibido bañarse, todos los años se ahogan dos o tres personas, es un peligro, pero la gente se tira igual, se baña igual, no hace caso. Es una desgracia, la verdad que es una desgracia", sostuvieron.