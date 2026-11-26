Luego de varias idas y vueltas de preguntas, Codazzi dijo que "Laudelina me hizo referencia que estaba en una laguna".

En una nueva audiencia que se lleva a cabo este jueves en el juicio por la desaparición de Loan Peña , declaró José Fernández Codazzi, exabogado de Laudelina Peña, tía paterna del menor desaparecido el 13 de junio de 2024 en Corrientes.

Allí el abogado fue consultado sobre las declaraciones de Laudelina sobre que había pacto de silencio en la familia, para ocultar lo que realmente sucedió con el pequeño.

"Yo escuché de Laudelina Peña que existió una reunión, y allí se habló de no ir por el lado del accidente. Escuché eso, pero en este tribunal no escuché que haya hablado de un pacto de silencio", manifestó Codazzi.

Luego, y ante la insistencia de las preguntas, reconoció que "fuera del tribunal si dije que hubo un pacto de silencio. Según Laudelina en esa reunión estuvo participando Macarena, Camila, José Peña, Catalina y ella. Se habló de que no se toque el tema del accidente, que no se hable del accidente".

El abogado además afirmó que el padre de Loan -según las declaraciones de Laudelina - conoció desde un primer momento que el niño tuvo un accidente.

"Si, le dijo que fue un accidente primero a Catalina y luego al padre, ese mismo día. Él lo sabía. El hecho sucedió a las 14 horas y no pasó una tarde que le dijo. Primero le comenta a Catalina y luego a su hermano", agregó.

Luego de varias idas y vueltas de preguntas, Codazzi dijo que "Laudelina me hizo referencia que estaba en una laguna, no me dio especificaciones de cual en concreto" y que "fue ella quien plantó el botín" de Loan.

Tras un cuarto intermedio, Codazzi habló sobre una entrevista que tuvo con Laudelina en la casa de Catalina. Allí estaban presentes miembros de la familia de ella y Baleirón, quien lo acompañó al lugar.

También habló de amenazas y hostigamiento que recibió su exdefendida. "Tenía pedidos de qué hacer y qué no hacer", indicó. "Cuando hablé con ella en todo momento sentía esa presión que siente una persona bajo otra, haciendo referencia a María Victoria Caillava. El día que declaró el 5 de julio ella dijo que seguía sintiéndose así, con miedo por su vida y sus hijos", detalló.

"Le dijo que la iba a matar a ella y a su grupo familiar si no le hacía caso", sentenció respecto a las amenazas que realizó Caillava a Laudelina.

"Las amenazas existieron, se usó como una estrategia defensiva", dijo respecto a la mención de un video de TikTok donde el letrado indicaba que no eran verídícas.

Codazzi recibió una denuncia por Laudelina por "amenazas y ofreciemiento de dinero, que la obligué a hacer una denuncia por un accidente y no lo fue". En la causa penal que tuvo por amenazas coactivas en su contra, fue sobreseído.

Respecto a la posible causa de muerte de Loan, Laudelina habría dicho que la intención era "encontrar al menor en la laguna" tras un accidente.

"No habían buscado bien": el giro en el caso Loan que abrió una nueva citación

José Alejandro Fernández Codazzi, reconstruyó las conversaciones privadas que mantuvo con la tía del menor antes de que prestara declaración ante el Tribunal Oral Federal.

En una entrevista televisiva, Codazzi aseguró que su exclienta le confesó en privado que el cuerpo del niño se encontraba en una laguna y que "no habían buscado bien".

“Laudelina me dijo que Loan estaba en una de las lagunas, pero no se buscó como se tenía que buscar”, afirmó. En este sentido, la tía del menor desaparecido habría tenido una participación activa en el desvío de la causa, le contó "lo del accidente y que ella plantó el botín" y la particpación de Caillava, otra de las imputadas.

Frente a esta nueva hipótesis que instaló el letrado y la repercusión de sus dichos, los jueces del TOC de Corrientes resolvieron citar a Fernández Codazzi para este jueves 26.