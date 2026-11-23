El exabogado de Laudelina contó en TV una supuesta charla sobre una laguna y el botín plantado. La justicia lo citó para esta semana.

"No habían buscado bien": el giro que abrió una citación en el caso Loan

A dos años de la desaparición de Loan Peña y el avance en el juicio oral, el exabogado de Laudelina Peña , José Alejandro Fernández Codazzi, reconstruyó las conversaciones privadas que mantuvo con la tía del menor antes de que prestara declaración ante el Tribunal Oral Federal.

En una entrevista televisiva, Codazzi aseguró que su exclienta le confesó en privado que el cuerpo del niño se encontraba en una laguna y que " no habían buscado bien" .

“Laudelina me dijo que Loan estaba en una de las lagunas, pero no se buscó como se tenía que buscar”, afirmó. En este sentido, la tía del menor desaparecido habría tenido una participación activa en el desvío de la causa, le contó "lo del accidente y que ella plantó el botín " y la particpación de Caillava, otra de las imputadas.

Frente a esta nueva hipótesis que instaló el letrado y la repercusión de sus dichos, los jueces del TOC de Corrientes resolvieron citar a Fernández Codazzi para este jueves 26 de noviembre, con el objetivo de que amplíe su versión ante la Justicia y explique de dónde surgen sus afirmaciones.

Un botín "plantado" y la hipótesis de que Loan sufrió un accidente

Las declaraciones fueron en el programa Sin Freno de Canal 12 de Misiones, donde relató una presunta confesión de su exdefendida. Según la versión de la mujer a Codazzi, Loan habría sufrido un accidente y que, después, habrían intentado ocultarlo desviando la investigación.

En este sentido, la mujer le habría contado que recibió indicaciones sobre dónde plantar el botín de Loan. Incluso aseguró que su entonces clienta le había mostrado cómo llevó adelante esa maniobra. "Me dijo que tuvo un encuentro con María Victoria Caillava y que ella le dio indicaciones de dónde plantar el botín", sostuvo.

Sin embargo, esta versión fue descartada por la familia del niño, y no existen aún pruebas que permitan corroborarla.

El abogado recordó además la declaración que Laudelina realizó ante la Fiscalía los días 5 y 6 de julio de 2024, cuando sostuvo la hipótesis del accidente.

"Todos los que estábamos, ocho abogados, después de declarar Laudelina Peña, salimos convencidos de que fue un accidente", afirmó.

En respuesta a sus dichos, el fiscal Carlos Schaefer señaló que el conocimiento invocado por el abogado se basa únicamente en una versión transmitida por Laudelina Peña, quien posteriormente se retractó de la hipótesis del accidente ante la Fiscalía.

La credibilidad del exdefensor también fue puesta en duda, ya que se recordó que la propia Laudelina había acusado previamente a Fernández Codazzi de presionarla para sostener la versión del siniestro vial, relato que ella luego desmintió.

Laudelina se quebró y entre lágrimas pidió perdón por las mentiras

A principios de septiembre declaró Laudelina ante el Tribunal, donde se quebró, lloró en algún momentos y pidió "perdón por las mentiras de aquel momento".

La Fiscalía y el abogado Rodolfo Bacqué se opusieron a la medida, pero el Tribunal ratificó la decisión. Además, autorizó la permanencia de los padres del niño, José Peña y María Noguera, en la sala donde se desarrolla el debate.

"Pido perdón y disculpas por las mentiras, no fueron intención mía, fueron del doctor (José Fernández) Codazzi. No tuve nada que ver con el accidente ni con el botín", aseguró ante el tribunal.

En su última declaración había asegurado que el menor fue atropellado y enterrado por la exfuncionaria María Victoria Caillava y Carlos Pérez. Afirmó que esa versión que dio fue bajo amenaza.