Se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, en recuerdo de la Batalla de la Vuelta de Obligado de 1845. El año cierra con tres fechas más.

Por qué es feriado hoy lunes 23 de noviembre y qué días no laborables quedan en 2026

Este lunes 23 de noviembre es feriado nacional en Argentina. Se conmemora el Día de la Soberanía Nacional , una fecha que rinde homenaje a uno de los episodios más recordados de la historia del siglo XIX: la Batalla de la Vuelta de Obligado .

La fecha histórica es el 20 de noviembre, pero como este año cayó en día viernes, la Ley 27.399 dispuso su traslado al lunes siguiente.

La norma establece que los feriados trasladables que caen en jueves o viernes se corren al lunes inmediato, generando así un fin de semana largo.

Qué se recuerda el Día de la Soberanía

El 20 de noviembre de 1845, en las costas del río Paraná, las fuerzas argentinas al mando del general Lucio Norberto Mansilla enfrentaron a una poderosa escuadra conjunta de Francia y Gran Bretaña que intentaba forzar el paso hacia el interior del continente.

El Día de la Soberanía Nacional se conmemora para recordar el triunfo en la Batalla de la Vuelta de Obligado

Desde el punto de vista militar, la batalla fue una derrota para Argentina: las defensas fueron vencidas y los buques extranjeros lograron avanzar. Sin embargo, con el paso del tiempo, el episodio fue resignificado como un símbolo de resistencia frente a las intervenciones de las potencias europeas, y ganó un lugar central en la memoria histórica del país.

La Ley 20.770, sancionada en 1974, estableció la conmemoración oficial de la fecha, y en 2010 quedó incorporada al calendario de feriados nacionales inamovibles —aunque su aplicación práctica incluye el mecanismo de traslado cuando corresponde.

El calendario oficial todavía incluye varios feriados antes de que finalice 2026.

Qué feriados quedan en lo que resta del año

Con el feriado de hoy, el calendario 2026 se acerca a su cierre. Quedan tres fechas no laborables antes de que termine el año: