Las promociones con financiación hasta 30 cuotas, los comercios extienden sus promociones. Con qué tarjetas se puede pagar en cuotas.

Las ofertas del Black Friday 2026 ya empezaron en Argentina con rebajas en aires acondicionados, regalos para Navidad y reservas para las vacaciones.

La fecha central es el viernes 27 de noviembre y cada empresa fija sus plazos. Hay comercios que sostendrán los descuentos hasta el domingo y otros que las extienden a los primeros días de diciembre.

Se anunciaron rebajas de hasta el 65% en hoteles de cadenas internacionales. Para las compras del hogar, hay bancos que ofrecen hasta 30 cuotas sin interés en productos de eficiencia energética. El plan se aplica a compras en la tienda del banco con sus tarjetas de crédito.

El año pasado, las tiendas relevadas por Tiendanube recibieron 82% más pedidos durante el fin de semana del Black Friday que en uno habitual de noviembre. El viernes reunió el 37% de las operaciones de la campaña de 2025, frente al 46% que representaba en 2022.

Cuotas para celulares, aires y electrodomésticos

Mercado Libre anunció rebajas de hasta el 45% y hasta 18 cuotas sin interés en productos seleccionados. Las ofertas del jueves incluyen climatización y computación. El viernes se destacan los celulares, las tablets y los electrodomésticos de cocina. La continuidad de cada oferta durante el fin de semana depende del vendedor.

En el Black Friday, el Banco Nación ofrece hasta 30 cuotas sin interés en productos de bajo consumo. (Foto: Ludovic Delot/Pexels)

Casa del Audio habrá hasta 40% de descuento y 12 cuotas sin interés hasta el lunes 30. Para compras online con MODO , la cadena anunció un reintegro del 10% en categorías seleccionadas, con un tope de $30.000 .

habrá hasta 40% de descuento y sin interés hasta el lunes 30. Para compras online con , la cadena anunció un reintegro del 10% en categorías seleccionadas, con un tope de . Electro World Group , las promociones llegan hasta el 2 de diciembre. La firma anunció descuentos de hasta el 40% y planes de 12 cuotas sin interés. Para quienes pagan al contado, prevé descuentos adicionales con dos modalidades, del 25% por transferencia o del 20% en un solo pago con tarjeta.

, las promociones llegan hasta el 2 de diciembre. La firma anunció descuentos de hasta el y planes de 12 cuotas sin interés. Para quienes pagan al contado, prevé descuentos adicionales con dos modalidades, del 25% por transferencia o del 20% en un solo pago con tarjeta. Para las compras en Tienda BNA+, el Banco Nación ofrece hasta 24 cuotas sin interés en artículos seleccionados y amplía el plazo a 30 en productos de eficiencia energética. La promoción vence el domingo 29 y requiere una tarjeta de crédito Visa o Mastercard del banco. El pago se hace con MODO desde la aplicación BNA+.

Qué rebajas hay para las compras de Navidad

Entre el viernes y el domingo, PedidosYa tendrá sidras al 2x1, chocolates seleccionados al 3x1 y rebajas del 40% en algunos vinos y espumantes. La aplicación también anunció descuentos de hasta 60% en parte de su catálogo de alimentos, cuidado personal y productos para mascotas.

Las ofertas de Isadora cambiarán cada día hasta el lunes 30 y estarán disponibles en su tienda online, con rebajas en cosmética, accesorios y artículos navideños.

Para quienes buscan libros, Buscalibre anunció hasta 55% de descuento y tres cuotas sin interés al pagar con Mercado Pago.

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