El dólar oficial abre a $1.630 en venta. El blue cotiza a $1.710, generando una brecha del 5% entre ambas cotizaciones.
En la apertura de este jueves 26 de noviembre, el dólar oficial mantiene su valor en $1.580 para la compra y $1.630 para la venta. Esta cotización se establece como referencia en las operaciones bancarias estándar y transacciones comerciales autorizadas.
El dólar blue, en tanto, cotiza a $1.690 en compra y $1.710 en venta. La brecha entre el tipo de cambio paralelo y el oficial se ubica en el 5%, reflejando la diferencia de precio entre ambos mercados.
El dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) abre con cotización de $1.664 en compra y $1.688,7 en venta. Este tipo de cambio opera en el mercado de valores y se utiliza para operaciones bursátiles.
El contado con liquidación (CCL) registra valores de $1.765,6 en compra y $1.767,9 en venta. Esta operación permite la compra y venta de divisas con liquidación en dos días hábiles.
El dólar mayorista se posiciona en $1.595 para compra y $1.604 para venta. Este segmento del mercado opera con volúmenes significativos entre instituciones financieras.
Cotizaciones alternativas del dólar en la apertura
El dólar tarjeta presenta valores más elevados: $2.054 en compra y $2.119 en venta. Esta cotización aplica a operaciones realizadas con tarjetas de débito y crédito en el exterior.
El dólar cripto abre a $1.756,12 en compra y $1.762,96 en venta. Esta cotización se utiliza como referencia en operaciones con criptomonedas y plataformas de intercambio digital.
Resumen de cotizaciones del dólar al cierre del miércoles
- Dólar oficial venta: $1.630
- Dólar blue venta: $1.710
- Dólar MEP venta: $1.688,7
- Dólar CCL venta: $1.767,9
- Dólar mayorista venta: $1.604
- Dólar tarjeta venta: $2.119
- Dólar cripto venta: $1.762,96
La jornada de este jueves mantiene la estructura de cotizaciones característica del mercado cambiario argentino, con variaciones según el segmento y tipo de operación.
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