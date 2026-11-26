El dólar oficial abre a $1.630 en venta. El blue cotiza a $1.710, generando una brecha del 5% entre ambas cotizaciones.

Dólar hoy y dólar blue: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo, este jueves 26 de noviembre

En la apertura de este jueves 26 de noviembre, el dólar oficial mantiene su valor en $1.580 para la compra y $1.630 para la venta. Esta cotización se establece como referencia en las operaciones bancarias estándar y transacciones comerciales autorizadas.

El dólar blue , en tanto, cotiza a $1.690 en compra y $1.710 en venta. La brecha entre el tipo de cambio paralelo y el oficial se ubica en el 5% , reflejando la diferencia de precio entre ambos mercados.

El dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) abre con cotización de $1.664 en compra y $1.688,7 en venta. Este tipo de cambio opera en el mercado de valores y se utiliza para operaciones bursátiles.

El contado con liquidación (CCL) registra valores de $1.765,6 en compra y $1.767,9 en venta. Esta operación permite la compra y venta de divisas con liquidación en dos días hábiles.

El dólar mayorista se posiciona en $1.595 para compra y $1.604 para venta. Este segmento del mercado opera con volúmenes significativos entre instituciones financieras.

Cotizaciones alternativas del dólar en la apertura

El dólar tarjeta presenta valores más elevados: $2.054 en compra y $2.119 en venta. Esta cotización aplica a operaciones realizadas con tarjetas de débito y crédito en el exterior.

El dólar cripto abre a $1.756,12 en compra y $1.762,96 en venta. Esta cotización se utiliza como referencia en operaciones con criptomonedas y plataformas de intercambio digital.

Resumen de cotizaciones del dólar al cierre del miércoles

Dólar oficial venta: $1.630

$1.630 Dólar blue venta: $1.710

$1.710 Dólar MEP venta: $1.688,7

$1.688,7 Dólar CCL venta: $1.767,9

$1.767,9 Dólar mayorista venta: $1.604

$1.604 Dólar tarjeta venta: $2.119

$2.119 Dólar cripto venta: $1.762,96

La jornada de este jueves mantiene la estructura de cotizaciones característica del mercado cambiario argentino, con variaciones según el segmento y tipo de operación.