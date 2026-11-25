El dólar oficial abre a $1.615 en venta. El blue marca $1.700 con una brecha del 5% respecto al tipo de cambio oficial.

Dólar hoy y dólar blue: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo, este miércoles 25 de noviembre

En la apertura de este miércoles 25 de noviembre, el dólar oficial registra una cotización de $1.565 en compra y $1.615 en venta . Esta es la referencia que utiliza el Banco Central para las operaciones de comercio exterior y transacciones oficiales.

El dólar blue , en tanto, se posiciona en $1.680 en compra y $1.700 en venta . La diferencia entre ambos tipos de cambio marca una brecha del 5% , manteniéndose dentro de los rangos observados en las últimas jornadas.

El dólar MEP (Bolsa) cotiza a $1.677,6 en compra y $1.695,1 en venta . Este tipo de cambio opera en el mercado bursátil a través de la compraventa de títulos.

El dólar contado con liquidación (CCL) marca $1.793,4 en compra y $1.797,1 en venta. Se trata del dólar más caro disponible en el mercado, utilizado por inversores institucionales.

El dólar tarjeta se ubica en $2.034,5 en compra y $2.099,5 en venta. Esta es la cotización que aplica el sistema financiero para transacciones con tarjetas de débito y crédito en el exterior.

El dólar mayorista registra $1.584 en compra y $1.593 en venta. Se utiliza para operaciones entre entidades financieras y bancos.

El dólar cripto cotiza a $1.769,69 en compra y $1.782,22 en venta. Refleja el precio del dólar en plataformas de criptomonedas.

La apertura de este miércoles muestra estabilidad en las cotizaciones respecto a las jornadas previas. El dólar oficial se mantiene como el tipo de cambio más bajo, mientras que el tarjeta continúa siendo la opción más cara para los consumidores.