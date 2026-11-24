La Municipalidad de Neuquén planificó el escurrimiento del agua en una zona inundable, cercana al río Neuquén. Los detalles.

La Municipalidad de Neuquén avanza con la ejecución de un sistema pluvial integral en el barrio Confluencia . La intervención permitirá mejorar el escurrimiento del agua de lluvia y evitar anegamientos en un sector cercano al río Neuquén.

Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, explicó que los trabajos forman parte de una planificación que comenzó con la construcción de la defensa costera y que ahora continúa con el desarrollo de la infraestructura necesaria para conducir el agua de lluvia hacia el río.

“Confluencia tiene una característica especial porque limita con el río Neuquén, que tiene un caudal variable a lo largo del año y que registra niveles de crecida que hacían que el agua ingresara a algunos sectores del barrio. Por eso hicimos todo el desarrollo de la defensa costera, que permite protegerlo para que el agua no ingrese cuando el río tiene caudales altos. Esa obra ya está ejecutada y ahora estamos trabajando en todo el sistema pluvial”, detalló.

Cómo funciona el sistema pluvial

Nicola señaló que uno de los principales desafíos es que hay sectores del barrio que se encuentran por debajo de la cota del río, lo que impide que el agua pueda escurrir naturalmente hacia el cauce cuando este registra niveles elevados.

En este sentido, explicó que el proyecto contempla una red de cañerías subterráneas que captará el agua de lluvia en distintas calles y la conducirá hacia un canal principal. Este canal se desarrolla por calle Los Álamos, desde Aguado hasta El Chocón, y continúa por El Chocón hasta las proximidades de la costa, a la altura de Lope de Vega. Desde allí, el sistema seguirá en dirección norte-sur hasta calle Piglia, donde se construirá un pozo de bombeo.

“En ese pozo se va a acumular toda el agua y, mediante bombas, se va a impulsar por encima de la defensa costera para poder descargarla en el río”, precisó.

El sistema contará con cañerías enterradas, cámaras y sumideros ubicados junto al cordón cuneta, que permitirán captar el agua superficial y conducirla hacia el canal principal. Al respecto, Nicola explicó que el recorrido del agua comienza en las calles, donde la pendiente permite que escurra hacia el cordón cuneta. Desde allí ingresa a través de las alcantarillas y los sumideros a las cámaras y cañerías subterráneas, hasta llegar al canal y finalmente al pozo de bombeo.

“Todo ese recorrido funciona por gravedad. Pero desde el pozo de bombeo, para que el agua pueda llegar al río, necesitamos una bomba de impulsión”, indicó.

Más asfalto para Confluencia

La ejecución de esta infraestructura pluvial es una etapa previa a la pavimentación de las calles Aguado, Copahue, Los Álamos y El Chocón, cuyos trabajos ya fueron lanzados. Además, Nicola adelantó que la planificación contempla futuras intervenciones de pavimentación en las calles Boerr y Ricchieri, previstas para el próximo año.