Tras agotar las localidades de sus primeras presentaciones, la Fundación BPN anunció dos nuevas fechas de la reconocida obra de Giacomo Puccini, junto a la Orquesta Sinfónica del Neuquén.

La ópera vuelve a Neuquén con dos nuevas funciones de Madama Butterfly en el Cine Teatro Español.

La ópera volverá a ocupar el escenario del Cine Teatro Español de Neuquén con una de las historias más reconocidas del género lírico . La propuesta reunirá a destacados cantantes, músicos y artistas en una puesta que combina música en vivo, actuación y una historia cargada de amor, espera y desencuentros.

La Fundación BPN anunció dos nuevas funciones de Madama Butterfly , luego de que las presentaciones anteriores agotaran sus localidades en tiempo récord. Las actuaciones serán el viernes 27 y el sábado 28 de noviembre, a las 20, en el Cine Teatro Español, ubicado en avenida Argentina 235.

La producción estará a cargo de la Fundación BPN y contará con la participación de la Orquesta Sinfónica del Neuquén . En total, más de 100 artistas formarán parte de esta puesta de la ópera en tres actos, compuesta por el italiano Giacomo Puccini.

La dirección musical estará a cargo del maestro Andrés Tolcachir, mientras que la dirección escénica será responsabilidad de Boris. El vestuario fue diseñado por Stella Maris Müller, en una producción que busca ofrecer al público una experiencia artística integral.

Uno de los aspectos destacados de la propuesta es que la obra será interpretada en italiano, pero contará con sobretítulos en castellano para que los espectadores puedan seguir la historia y comprender los diálogos y el desarrollo de la trama.

Un elenco de reconocidos cantantes líricos

El reparto estará integrado por artistas con trayectoria nacional e internacional. Virginia Lia Molina interpretará a Cio-Cio-San, la protagonista de la historia, mientras que Enrique Folger tendrá el papel de Pinkerton.

También participarán Luis Gaeta como Sharpless, César Barrera en el papel de Goro, Ana Belanko como Suzuki y Roberto Castillo, quien interpretará a Bonzo y Yamadori.

La combinación de las voces de los solistas con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica del Neuquén será uno de los principales atractivos de estas nuevas funciones.

De qué trata Madama Butterfly

La obra cuenta la historia de Cio-Cio-San, una joven japonesa que contrae matrimonio con un oficial de la Marina estadounidense. A partir de esa unión, la protagonista deposita sus esperanzas y expectativas de futuro en una relación que marcará profundamente su vida.

La trama atraviesa temas como el amor, la ilusión, la espera y el desencuentro. Se trata de una de las composiciones más emblemáticas del repertorio operístico internacional, que mantiene su vigencia por la intensidad de su historia y la fuerza de su música.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fundación BPN (@fundacionbpn)

La propuesta permitirá que el público neuquino vuelva a disfrutar de una producción de gran despliegue artístico sin necesidad de trasladarse a los principales escenarios líricos del país.

Cuánto cuestan las entradas y dónde comprarlas

Las entradas para las dos funciones ya se encuentran disponibles y se venden exclusivamente en la boletería del Cine Teatro Español, ubicada en avenida Argentina 235, en la ciudad de Neuquén.

Los valores varían de acuerdo con la ubicación dentro de la sala:

Filas 1 a 7: $55.000.

Filas 8 a 17: $50.000.

Filas 18 a 29: $45.000.

La boletería atiende de lunes a viernes, de 8:30 a 21. El sábado 28 de noviembre también se podrán adquirir localidades desde las 17.

Además, quienes no puedan asistir tendrán la posibilidad de seguir la presentación a través de la transmisión en vivo de Radio y Televisión del Neuquén (RTN). La organización está a cargo de la Fundación BPN, con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia del Neuquén y el Banco Provincia del Neuquén.