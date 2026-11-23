Cannabis medicinal en adultos mayores: la experiencia de una ONG que ya trabaja en un geriátrico de Neuquén.

Una ONG neuquina desarrolló una propuesta que combina medicina integrativa, gerontología y acompañamiento social para mejorar la calidad de vida de personas mayores, con tratamientos que incluyen cannabis medicinal y hongos adaptógenos . La iniciativa ya funciona en un geriátrico de Centenario , donde 15 residentes reciben este tipo de abordaje bajo supervisión médica.

La propuesta busca ampliar las herramientas disponibles para atender a una población que, en muchos casos, convive con dolores crónicos , problemas para dormir , ansiedad , dificultades de movilidad y tratamientos farmacológicos prolongados. La iniciativa no plantea reemplazar los medicamentos convencionales, sino sumar alternativas terapéuticas dentro de un esquema de atención individualizada y seguimiento profesional.

“Nosotros fundamos una ONG aprobada por el Ministerio de Salud que se llama Júbilo y, a través de eso, brindamos diferentes servicios”, explicó a LM Neuquén la doctora Ivana Kosak, médica clínica con formación en medicina funcional e integrativa, endocanabinología y tratamientos con hongos medicinales. Entre las actividades de la organización mencionó la atención en residencias para adultos mayores , las consultas médicas particulares, la capacitación a profesionales y el trabajo social con un equipo de gerontología.

Actualmente, el proyecto se desarrolla en el Hogar La Casa, de Centenario. Allí, según precisó Kosak, 15 personas mayores reciben cannabis medicinal como parte de un abordaje que contempla sus necesidades particulares. La organización también atiende a pacientes en consultorio y de manera virtual, con consultas que llegan desde distintos puntos del país.

La médica explicó que la idea nació a partir de una necesidad que observó durante sus años de trabajo con pacientes adultos mayores. En el consultorio y en el contacto con las residencias encontraba personas que tomaban varios medicamentos al mismo tiempo, presentaban efectos adversos y seguían teniendo síntomas que afectaban su vida cotidiana.

“Veía pacientes polimedicados, que tenían muchos efectos adversos de los medicamentos, muchos síntomas de dolor crónico, insomnio y falta de apetito. La medicina tradicional no llegaba a satisfacer todas esas necesidades”, relató. A partir de esa experiencia, comenzó a pensar en una propuesta que pudiera ofrecer otras herramientas de tratamiento, sin dejar de lado la atención médica convencional.

Médica Ivana Kosak, con formación en Adultos Mayores.

Kosak aclaró que no está en contra de los fármacos, sino que considera que las terapias integrativas pueden funcionar como complemento, siempre de acuerdo con la evaluación de cada paciente. En ese camino, observó que muchas personas mayores se acercaban a su consultorio interesadas en alternativas que les permitieran abordar sus síntomas y, eventualmente, reducir la carga de medicamentos cuando fuera clínicamente posible.

Un tratamiento con seguimiento médico

Uno de los aspectos centrales de la propuesta es que el uso de cannabis no se realiza de manera informal ni por indicación generalizada. La organización trabaja dentro de un marco de autorización y plantea que cada paciente cuente con una evaluación médica y un seguimiento de su evolución.

Kosak explicó que Júbilo cuenta con autorización del Ministerio de Salud y del Registro del Programa de Cannabis (Reprocann) para desarrollar su actividad como organización. Según detalló, ese marco permite disponer de un cultivo destinado a los pacientes y trabajar con las autorizaciones correspondientes para el acceso y el transporte de la medicina.

La ONG tiene un cultivo de cannabis en Chubut y trabaja junto con un laboratorio ubicado en General Roca, que produce distintas formulaciones y vías de administración. También cuentan con producción en Lago Puelo, según indicó la médica.

Los tratamientos no se limitan a las tradicionales gotas de aceite. La doctora detalló que existen diferentes presentaciones, que se seleccionan de acuerdo con las necesidades de cada persona: aceites para administración oral, cremas de uso tópico, gomitas, óvulos, supositorios y resinas o flores destinadas a la vaporización. En este último caso, explicó que se utilizan dispositivos específicos para evitar la combustión propia del cigarrillo.

Entre los síntomas que suelen abordar mencionó el dolor crónico, el insomnio y los trastornos del ánimo, como la ansiedad y la depresión. También señaló que el cannabis puede utilizarse como acompañamiento en tratamientos oncológicos, con el objetivo de aliviar algunos síntomas asociados, como las náuseas, el dolor y la falta de apetito durante la quimioterapia.

La indicación, sin embargo, requiere una evaluación individual. No todas las personas necesitan el mismo tratamiento ni responden de igual manera, por lo que el seguimiento médico resulta fundamental para observar la evolución y determinar si corresponde continuar, modificar o suspender una terapia.

Del dolor crónico a la soledad: el abordaje integral

La propuesta de Júbilo no se concentra únicamente en la administración de una medicina. Uno de los componentes que la organización considera centrales es el acompañamiento social y gerontológico, especialmente cuando los problemas de salud se combinan con situaciones de soledad, aislamiento o falta de redes de apoyo.

Kosak relató el caso de una mujer que llegó a la consulta con un diagnóstico de depresión y dificultades para dormir. El abordaje incluyó una evaluación clínica, estudios de laboratorio, cambios de hábitos y un tratamiento que combinó cannabis medicinal y hongos adaptógenos. Pero, durante el seguimiento, también detectaron que la paciente atravesaba una situación de vulnerabilidad social: pasaba gran parte del día sola y sus hijos solamente podían visitarla en determinados momentos.

La mujer no quería comenzar una psicoterapia, por lo que el equipo buscó otras formas de acompañarla. Allí se incorporó Tomás, licenciado en Gerontología, quien comenzó a realizar visitas domiciliarias y a trabajar junto con la médica y la familia.

El proyecto para crear un registro de usuarios de cannabis avanza en el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia.

“Trabajamos los dos en equipo con la señora y la familia. Pudimos hacerle un acompañamiento y también brindarle otras herramientas a la familia para que se organizara”, contó Kosak.

Después de aproximadamente seis meses, la paciente había logrado modificar algunos hábitos, mejorar su estado de ánimo y recuperar el descanso nocturno. También se sentía más acompañada y había incorporado nuevas actividades y herramientas para su vida cotidiana. Según relató la médica, actualmente ya no necesita utilizar el cannabis de manera regular y lo conserva como una opción de rescate para momentos puntuales de ansiedad o dificultades para dormir.

Otro de los cuadros frecuentes que mencionó es el dolor crónico asociado a enfermedades como la artrosis. En esos casos, explicó, algunas personas mayores tienen dificultades para movilizarse y recurren durante largos períodos a analgésicos que pueden generar efectos adversos, entre ellos problemas gastrointestinales. El objetivo del tratamiento es evaluar si el cannabis puede ayudar a controlar el dolor y mejorar la funcionalidad, con un seguimiento que permita revisar también el uso de otros medicamentos.

Una propuesta que busca llegar a más residencias

La experiencia en el Hogar La Casa es, por ahora, la primera que la organización desarrolla en una residencia de la zona. Kosak señaló que están buscando que otros geriátricos se sumen a la propuesta, que considera novedosa por la posibilidad de incorporar un programa de medicina integrativa dentro de una institución y no solamente a través de consultas individuales.

Según explicó, hay profesionales que indican cannabis medicinal en sus consultorios y cada vez existe mayor aceptación entre las personas mayores, pero no encontraron otras organizaciones en el país que concentren una propuesta de estas características, específicamente orientada a este grupo etario y con trabajo dentro de residencias.

La médica destacó que la aceptación entre los residentes fue buena, en parte porque el tratamiento se presenta en un contexto médico y con acompañamiento profesional. Reconoció que todavía existen resistencias y prejuicios vinculados con el cannabis, especialmente entre quienes lo asocian exclusivamente con el consumo recreativo.

Sin embargo, sostuvo que la información y el seguimiento ayudan a despejar dudas. En algunos casos, contó, los adultos mayores llegan a la consulta impulsados por sus hijos o nietos y, después de recibir explicaciones sobre el tratamiento y sus distintas formas de administración, se muestran más dispuestos a probarlo.

“Al tener una consulta médica y un seguimiento por parte del gerontólogo, es otra cosa”, resumió. Según su experiencia, la posibilidad de conversar sobre las indicaciones, conocer las alternativas y contar con un equipo que acompañe el proceso permite reducir los prejuicios.

Además, la organización desarrolló una aplicación para registrar la evolución de los pacientes. La herramienta permite cargar la historia clínica y hacer un seguimiento de determinados síntomas, como el dolor, para observar si disminuyen con el tratamiento y si se producen cambios en el consumo de otros medicamentos.

La idea es que los cuidadores puedan registrar diariamente la evolución de cada residente y que, con esos datos, el equipo obtenga gráficos y estadísticas sobre los resultados observados. De esa manera, buscan reunir información que permita evaluar el funcionamiento del programa y conocer qué cambios se producen a lo largo del tiempo.

Júbilo también ofrece capacitación a profesionales interesados en incorporar estas herramientas a su práctica. La atención presencial se realiza en General Roca, mientras que las consultas virtuales permiten llegar a pacientes de Neuquén y otras provincias.