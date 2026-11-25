Le dispararon por la espalda, pasó por un duro recorrido médico y su familia denuncia que el agresor está identificado y anda libre.

De milagro está viva con una bala cerca del corazón: la atacaron a tiros en Cutral Co

Un brutal hecho de inseguridad sacudió la localidad de Cutral Co el pasado jueves por la noche, cuando una comerciante fue atacada a balazos mientras realizaba un reparto de bebidas. La víctima recibió dos impactos de bala en la espalda y sobrevivió de milagro. La Policía de Neuquén tomó los datos a la víctima y la familia se comunicó con la Fiscalía para que tomaran conocimiento de lo sucedido.

En diálogo con LM Neuquén , Jaqueline, hermana de la mujer baleada, contó que todo comenzó cuando la víctima cerró su kiosco. Salió a bordo de su Volkswagen Gol Trend color gris, acompañada por una amiga, para entregar un pedido de bebidas en el barrio Colonia 2 de Abril. Al llegar al domicilio indicado, fueron sorprendidas por tres jóvenes, siendo uno de ellos quien abrió fuego directamente contra el vehículo.

Si bien aún no está claro si intentaron robarle o no, varios disparos impactaron en la carrocería y atravesaron el habitáculo. Los agujeros de las balas pueden verse en el asiento del conductor, en la parte del cabezal y a la altura del pecho. Si bien fueron tres las detonaciones, dos alcanzaron a la joven por la espalda: un proyectil quedó entre el corazón y el pulmón, y el otro en la zona del omóplato, rozando una vértebra.

Gravemente herida y sin poder seguir conduciendo, la mujer logró acelerar y alejarse un par de cuadras del lugar del ataque antes de detenerse y pedir auxilio telefónico a otra de sus hermanas, quien la trasladó de urgencia al hospital local.

Otro calvario

Allí comenzó un verdadero calvario médico. De acuerdo con el testimonio familiar, tras realizarle múltiples estudios, los profesionales les indicaron que las balas no habían dañado órganos vitales y que extraerlas resultaba riesgoso. De esta manera, le dieron el alta a las apenas ocho horas después del ataque, recetándole ibuprofeno y sin dejarla en observación.

Ante los dolores insoportables, tuvieron que regresar reiteradas veces al centro de salud, donde le recetaron diclofenaco, luego tramadol y finalmente debieron internarla con morfina.

"Se pasan la pelota entre varios médicos", cuestionó Jaqueline, quien -además- denunció que debieron viajar a Neuquén por sus propios medios, con su hermana soportando la incomodidad del traslado sentada en un auto particular. En la capital provincial confirmaron que no corre riesgo de vida y que por el momento no se podría realizar una cirugía, ya que comprometería su estado de salud.

A la angustia por su estado se suma la indignación por la impunidad del agresor. La familia aseguró que el autor de los disparos "está plenamente identificado", ya que efectuó el pedido desde su propio teléfono celular y hacia su domicilio. Según señalaron, se trataría de un joven con un frondoso prontuario. "Anda libre por la calle", sentenciaron.

Por su parte, Jaqueline indicó que se comunicaron directamente con la Fiscalía para que tomaran conocimiento de lo ocurrido. A pesar de su delicado estado, la víctima fue a brindar su testimonio. La Policía de Neuquén, por su parte, le tomó los datos tanto a la joven como a la amiga que iba con ella en el vehículo, quien resultó ilesa.

Como parte de las pruebas, también se aportaron fotografías del auto Gol Trend en donde se puede observar con detalle por dónde ingresaron las balas.

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron a LM Neuquén que el caso está en manos de la fiscal Ana Mathieu y ya se están realizando los trabajos correspondientes para avanzar en la causa y determinar qué fue lo que sucedió.