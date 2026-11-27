La purga que puso en marcha el gobierno de Figueroa no para. Hace apenas algunas horas se habían conocido otros cuatro despidos

La purga de ñoquis por faltazos e indisciplinas en el Estado provincial neuquino registró tres nuevos despidos , que se sumaron a la larga lista que comenzó en diciembre de 2023, cuando asumió el gobernador Rolando Figueroa e instaló la tolerancia cero.

Las auditorías para el cuidado de los recursos públicos -prometidas en campaña- no se detienen, siguen: sin ir más lejos, durante la mañana de este jueves se habían conocido otras cuatro cesantías .

Ahora, las expulsiones alcanzaron a dos auxiliares de farmacia de distintos centros asistenciales y a un agente de Catastro, a los que les endilgaron ausencias injustificadas y abandono de cargo. Pero eso no es todo ya que, en paralelo, se pusieron en marcha las acciones para recuperar los salarios abonados sin prestación de servicios (si es que los hubo).

Los casos de los auxiliares de farmacia

Uno de los despedidos fue identificado como Claudio Daniel Segura, quien se desempeñaba como auxiliar de farmacia del Hospital “Dr. Alberto Herrera” de Plottier. Según las actuaciones, acumuló decenas de jornadas sin asistir entre julio y octubre de 2024, incluidos todo agosto y gran parte de septiembre y octubre.

Otro de los casos correspondió a Natalia Belén Pujana, quien era auxiliar de farmacia del Hospital “Dr. Natalio Burd” de Centenario. De acuerdo con el expediente, faltó de manera continua e injustificada entre el 2 y el 6 de diciembre de 2024, del 7 al 11 de marzo de 2025 y del 7 al 11 de abril de 2025, sin cargar licencias ni certificados médicos. En su defensa, sostuvo que cumplía tareas en la Legislatura provincial mediante sucesivas adscripciones, pero la administración constató que no existía norma alguna desde diciembre de 2019 que avalara trabajar en otro ámbito cobrando fondos del Ejecutivo. Por ello, se dispuso su cesantía y se ordenó revisar los haberes percibidos.

El despido de un agente de Catastro

El segundo despido recayó sobre Luciano Raúl Vespoli, quien era agente de planta permanente de la dirección provincial de Catastro e Información Territorial, dependiente del ministerio de Economía, Producción e Industria. El expediente le reprochó una extensa lista de llegadas tarde en 2024 y faltas injustificadas entre fines de 2024 y mediados de 2025.

Tampoco se presentó a declarar cuando fue citado y no justificó con certificado su ausencia a su lugar de trabajo.

En el expediente se dejó constancia de que el agente tenía antecedentes de incumplimientos y que, a pesar de haber recibido distintas sanciones, continuó reincidiendo en su actuar.

Cómo buscarán recuperar los salarios

En los tres expedientes, el Ejecutivo remarcó que las ausencias prolongadas perjudicaron el funcionamiento de las áreas y el servicio a la comunidad, y fijó un camino escalonado para el dinero: primero, que las áreas de Recursos Humanos informen períodos y montos abonados sin contraprestación para gestionar su recupero; y segundo, si resulta imposible recuperarlo, dar intervención a la Fiscalía de Estado por posible enriquecimiento sin causa.

Estas nuevas cesantías responden a la estrategia de tolerancia cero contra las indisciplinas y el ausentismo que tiene amplio consenso en la sociedad neuquina.