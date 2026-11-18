El auxiliar faltó entre el 1 de julio de 2023 y el 10 de julio de 2024. Si no devuelve lo que cobró, lo llevarán a la Justicia.

El gobernador de Neuquén Rolando Figueroa mantiene en marcha su política de "tolerancia cero" con la expulsión de ñoquis, incumplidores y delincuentes de la administración pública. Este lunes se concretó una nueva cesantía, en un caso que expone una situación bastante particular: un agente que acumuló más de un año de inasistencias injustificadas y cuyo historial de irregularidades se remonta a la gestión anterior.

La medida alcanzó a Matías Ezequiel Gutiérrez , quien se desempeñaba como auxiliar de servicio en el Centro Provincial de Enseñanza Media 19 de la ciudad de Neuquén. El Gobierno provincial convalidó la resolución que había emitido este año el Consejo Provincial de Educación (CPE) y le impuso la sanción de cesantía, por abandono de cargo. La documentación oficial establece que faltó “en forma injustificada a su puesto de trabajo durante el período comprendido entre el primero de julio de 2023 y el 10 de julio de 2024”.

El expediente, sin embargo, muestra que el problema no comenzó en 2023, sino antes . Las actuaciones se originaron en notas de la escuela que denunciaban “las inasistencias injustificadas del señor Gutiérrez desde el año 2018 en adelante”. Una exautoridad del establecimiento ratificó esos antecedentes y agregó que “nunca llegó a conocer personalmente” al ahora ex empleado. Incluso después de ser citado en dos oportunidades para prestar declaración, no se presentó a ninguna de ellas.

Los auditores también constataron “registros correspondientes a presunto abandono de cargo, acumulados en diversos períodos comprendidos entre 2018 y 2023 (gobierno de Omar Gutiérrez), así como intentos infructuosos de notificación postal por domicilio inexistente”.

El documento señala que el agente intentó justificar parte de sus primeras ausencias en supuestas “medidas de fuerza”. Sin embargo, también deja asentado que “el agente fue formalmente intimado para justificar sus inasistencias y reintegrarse a sus funciones, sin que conste que hubiera dado respuesta a dicha intimación, comparecido al establecimiento o acompañado documentación alguna”.

La resolución no se limita a disponer el despido. También ordena revisar si durante el período de ausencia cobró haberes y, en caso afirmativo, activar los mecanismos para recuperar los fondos. Si no fuera posible hacerlo, el CPE deberá iniciar las acciones judiciales correspondientes ante la posible configuración de enriquecimiento sin causa en perjuicio de la administración pública provincial. “En caso de ser necesario se le dará intervención a la Fiscalía de Estado”, dice el texto oficial.

El documento es contundente al señalar que “la conducta investigada no constituye una ausencia aislada o circunstancial, sino una falta de prestación del servicio que se prolongó durante más de un año, obligando a la administración a disponer sucesivos reemplazos temporarios para cubrir las tareas correspondientes al agente y garantizar la continuidad del servicio”.

El caso se suma a muchos otros en los que la actual gestión avanzó con sanciones y cesantías frente a incumplimientos que durante demasiado tiempo permanecieron sin resolver.

"El ordenamiento del Estado también implica terminar con estas situaciones, sin importar cuándo comenzaron ni cuánto tiempo hayan permanecido impunes", destacaron.